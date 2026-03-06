Meghalt Bodrogi Ferenc Máté irodalomtörténész és textológus, a Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének docense – írja a Litera híradása nyomán az Index.

Bodrogi Ferenc Máté 1980-ban született Miskolcon. A Fráter György Katolikus Gimnáziumban érettségizett, majd egy tanévet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai campusán töltött magyar-kommunikáció szakon. Ezt követően a Debreceni Egyetem magyar szakán szerzett nappali tagozatos tanári diplomát 2006-ban, később pedig ugyanott levelező tagozaton pszichológusdiplomát is szerzett 2013-ban.

Egyetemi hallgatóként alapító főszerkesztője volt a Szkholion című egyetemi szakfolyóiratnak. 2012-től társkoordinátora lett az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye nevű kezdeményezésnek, amely 2015 és 2016 között MTA Magyar Irodalomtanítási Szakmódszertani Kutatócsoport néven működött. Tagja volt a Lendület kutatócsoportnak (Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana), emellett számos elektronikus és hagyományos egyetemi textológiai projekt állandó közreműködője volt.

Kutatási területe elsősorban a klasszikus magyar irodalom kora, valamint az irodalomtanítás módszertana volt. 2023-ban Alföld-díjjal tüntették ki, amelyet Bednanics Gábor irodalomtörténésszel és Győrffy Ákos költővel közösen vehetett át.