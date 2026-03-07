Bekeményítenek a Balatonnál: kitiltják a luxusnyaralókat ezen a településen

A látvány pazar, a csend pedig vonzó. Kőröshegy vezetése éppen ezért úgy döntött, megőrzi a falu eredeti arcát.

Az önkormányzat határozata szerint ezentúl nem lehet kivonni a művelés alól a zártkerti ingatlanokat. Ez azt jelenti, hogy hiába a gyönyörű kilátás a Balaton vizére, a hegyoldalban nem gombamód szaporodó nyaralókat, hanem továbbra is gondozott szőlősorokat és gyümölcsösöket akarnak látni.

Kőröshegy zártkerti része első osztályú szőlőkataszter, és a cél az, hogy ez így is maradjon – fogalmazott Poór Gyula polgármester a SONLINE kérdésére.

A település a Balatonboglári borvidék része, és a helyi kistermelők, borászatok megőrzése a legfontosabb szempont. Nem szeretnék, ha a panoráma miatt a terület átalakulna hangos üdülőövezetté. A Balaton partja csupán öt perc autóval, de aki ide jön lakni vagy pihenni, az pont a nyugalmat keresi – ezt a varázst pedig a szőlőhegyek adják meg.

A polgármester szerint Kőröshegy egy fejlődő település, ahol a lélekszám nemcsak papíron, hanem valóságosan is nő. Mégis, intő példaként tekintenek a Budapest környéki falvakra, ahol a hirtelen lakosságszám-robbanás élhetetlenné tette a környéket. „Ezt mi nem szeretnénk” – mondta a polgármester.

A cél az, hogy megőrizzék a falusi jelleget, és ne engedjék, hogy a Balaton közelsége miatt Kőröshegy is az ellenőrizetlen beépítés áldozatává váljon.

Bár a luxusnyaralók előtt bezárult a kapu, a falu továbbra is várja azokat, akik valóban itt akarnak élni.

Támogatják a lakásvásárlási programokat, és keresik a módját, hogyan adhatnának teret az építkezéseknek úgy, hogy közben megmaradjon a falu élhetősége. Van orvosi rendelő, óvoda, gyógyszertár és saját posta is – a Balaton melletti falu tehát teljes értékű otthont kínál azoknak, akik tiszteletben tartják a táj és a közösség hagyományait.