ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vitorlás a Balatonon Tihany közelében, háttérben a Kõröshegyi völgyhíd 2025. augusztus 29-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Bekeményítenek a Balatonnál: kitiltják a luxusnyaralókat ezen a településen

Infostart

Nem lesz üdülőtelep: kitiltják a luxusnyaralókat ezen a Balaton melletti településen a zártkerti övezetből.

A látvány pazar, a csend pedig vonzó. Kőröshegy vezetése éppen ezért úgy döntött, megőrzi a falu eredeti arcát.

Az önkormányzat határozata szerint ezentúl nem lehet kivonni a művelés alól a zártkerti ingatlanokat. Ez azt jelenti, hogy hiába a gyönyörű kilátás a Balaton vizére, a hegyoldalban nem gombamód szaporodó nyaralókat, hanem továbbra is gondozott szőlősorokat és gyümölcsösöket akarnak látni.

Kőröshegy zártkerti része első osztályú szőlőkataszter, és a cél az, hogy ez így is maradjon – fogalmazott Poór Gyula polgármester a SONLINE kérdésére.

A település a Balatonboglári borvidék része, és a helyi kistermelők, borászatok megőrzése a legfontosabb szempont. Nem szeretnék, ha a panoráma miatt a terület átalakulna hangos üdülőövezetté. A Balaton partja csupán öt perc autóval, de aki ide jön lakni vagy pihenni, az pont a nyugalmat keresi – ezt a varázst pedig a szőlőhegyek adják meg.

A polgármester szerint Kőröshegy egy fejlődő település, ahol a lélekszám nemcsak papíron, hanem valóságosan is nő. Mégis, intő példaként tekintenek a Budapest környéki falvakra, ahol a hirtelen lakosságszám-robbanás élhetetlenné tette a környéket. „Ezt mi nem szeretnénk” – mondta a polgármester.

A cél az, hogy megőrizzék a falusi jelleget, és ne engedjék, hogy a Balaton közelsége miatt Kőröshegy is az ellenőrizetlen beépítés áldozatává váljon.

Bár a luxusnyaralók előtt bezárult a kapu, a falu továbbra is várja azokat, akik valóban itt akarnak élni.

Támogatják a lakásvásárlási programokat, és keresik a módját, hogyan adhatnának teret az építkezéseknek úgy, hogy közben megmaradjon a falu élhetősége. Van orvosi rendelő, óvoda, gyógyszertár és saját posta is – a Balaton melletti falu tehát teljes értékű otthont kínál azoknak, akik tiszteletben tartják a táj és a közösség hagyományait.

Kezdőlap    Belföld    Bekeményítenek a Balatonnál: kitiltják a luxusnyaralókat ezen a településen

balaton

zártkertek

kőröshegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában

Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében annak járt utána, hogy öt uniós tagállamban hogyan befolyásolja a munkaerőpiacra lépést és milyen társadalmi megítélése van a sorkatonaságnak. A fegyveres konfliktusok, geopolitikai kihívások egyre több európai országot sarkallnak arra, hogy visszavezessék a sorkatonai szolgálatot, illetve komoly haderőfejlesztések is indultak az utóbbi időben a kontinensen. A tanulmány szerzői, Szigethy-Ambrus Nikoletta és Erdélyi Dóra az InfoRádió Trendfigyelő című műsorában beszéltek a részletekről.
 

Katonai járművek gyártásába kezdhet a Volkswagen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint elszállt az olajár - Ütötték a tőzsdéket

Megint elszállt az olajár - Ütötték a tőzsdéket

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alá került.  Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt

Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt

Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Huge explosions rock major Tehran airport as Israel strikes 'regime infrastructure'

Huge explosions rock major Tehran airport as Israel strikes 'regime infrastructure'

Iran launches new wave of missiles at Israel as US says it hit 3,000 Iranian targets in first week of conflict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 23:28
Leminősítette Budapest besorolását a Moody's
2026. március 6. 22:22
Ledöbbent a debreceni vevő: „rakomány” is járt a rabszállító autóhoz az árverés után
×
×