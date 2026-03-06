ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) az Európai Unió brüsszeli kétnapos csúcstalálkozójának elsõ napján, 2024. június 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, de más ukrán akciók elképzelhetők Magyarország ellen

Infostart

Egyre csak mérgesedik a viszony Magyarország és Ukrajna között. Volodimir Zelenszkij minap életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint katonai támadásnak nincs realitása, titkosszolgálati akciók lehetősége azonban elméletben fennáll.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megfenyegette Orbán Viktort, hogy amennyiben a magyar kormányfő blokkolja a 90 milliárdos uniós pénzügyi támogatást, „odaadjuk ennek a személynek a telefonszámát a fegyveres erőinknek, a katonáinknak: hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”. Mindeközben az unió már fizetne is Ukrajnának, hogy újraindítsák a kőolajat a Barátság vezetéken, de Zelenszkij erre nemigen mutat hajlandóságot.

A helyzet elmérgesedésére tekintettel az Index megkérdezte Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, hogy mennyire lehet komoly az ukrán elnök fenyegetése, milyen támadásokra számíthat Magyarország – már ha számíthat bármilyenekre – Kijevtől, illetve hogy meddig fajulhat a viszony a két fél között, van-e realitás egy nyílt konfliktusra.

A magyar kormányfő véleményével ellentétben Kis-Benedek József szerint az ukrán elnök fenyegetése nem Magyarországnak, hanem Orbán Viktornak szól, mert „ő döntött arról, hogy nem kapják meg a 90 milliárdos támogatást és semmiben nem támogatják Ukrajnát, amiért rettenetesen dühösek az ukránok”.

A szakértő szerint emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajnában vannak olyan emberek, akik nem kifejezetten akarnak jó kapcsolatot Magyarországgal – „és akkor még finoman fogalmaztam” –, nem tetszik nekik a magyar politika, és akár felsőbb utasítás nélkül is szervezhetnek az ország számára kellemetlen akciókat. Viszont

akik arról beszélnek, hogy az ukrán hadsereg készen áll, bevethetik az ukrán katonákat, azok orbitális butaságokat beszélnek

– hangsúlyozta Kis-Benedek József, aki szerint ennek a valószínűsége nulla. Az Index megjegyzi, hogy Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő hasonlóképpen vélekedik, ő ezt konkrétan marhaságnak nevezete a napokban.

Titkosszolgálati szinten viszont Kis-Benedek József már nem tartja kizártnak, hogy történhetnek akciók, hiszen erre bizonyítékok is vannak. Hozzáette: nem arra, hogy Magyarország ellen Ukrajna titkosszolgálati akcióra készülne, hanem arra, hogy például »egészen magas rangú« titkosszolgálati és katonai vezetőt iktattak ki, »ráadásul Moszkvában, tehát megvan a képességük erre«. Ennek egy módja lehet, hogy oda telepítenek embereket – vagy már korábban telepítettek (…)” – fejtette ki.

„Elküldenek mondjuk három embert, akik fel vannak készítve, ez a szakmájuk, és ők tudnak meglepetéseket okozni, akár Magyarországon is.”

Véleménye szerint most is megszámlálhatatlan ukrán rendszámú, értékes autót látni akár Budapest utcáin is, akik közé simán elrejthetnek olyanokat, akik különböző akciókat képesek végrehajtani.

Ezekkel szemben „teljesen egyértelmű, hogy intézkedéseket kell végrehajtani”, amiket a magyar kormány meg is tett – mondta a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint ha ilyen tempóban mélyül az árok a két ország vezetése között, akkor nem lehet kizárni, hogy valamilyen művelettel szembe kell majd néznie a magyar hatóságoknak. „A képességük megvan, és ha az megvan, akkor következő a hajlandóság” – mondta. Viszont továbbra is hangsúlyozta, hogy ezek biztosan titkosszolgálati akciók lesznek – „ha döntés születik a realizálásról” –, semmiképp sem katonai akciók.

