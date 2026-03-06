Jó hír az M3-as „mellékfolyójáról”

Az M49-es gyorsforgalmi út építése ütemterv szerint halad. A Mátészalka és Ököritófülpös közötti szakaszon a főpálya több kilométeren már kötőrétegszintig elkészült, a műtárgyak és hidak jelentős része szerkezetileg készen áll, a csomópontok kialakítása folyamatos – írta Facebook-bejegyzésében Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

A beruházás közvetlen kapcsolatot teremt az M3-as autópálya és a román határ között, ezzel új lendületet adva a térség gazdaságának, a munkahelyteremtésnek és a határon átnyúló együttműködésnek.

A kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje 2026 ősze.

Nemcsak az M49-esen folyik a munka. 2026-ban az ország keleti és északi régióiban új gyorsforgalmi szakaszok nyílik meg az M100‑as. Az M1-es és az M4‑es pedig felújítások kezdődtek.