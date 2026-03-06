ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.4
usd:
333.68
bux:
0
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. február 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor péntek reggel: állami banditizmus, amit Ukrajna csinál

Infostart

Szerinte az ukránok „hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból”. Ha szerinte Magyarország gazdasági egyensúlya megrendül, állami eszközökkel be fognak avatkozni, volt már ilyen, „meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben a magyarokat”. Orbán Viktor szerint most arra is kell figyelni, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek a déli gázvezetékben, ahogy tették azt szerinte az Északi áramlat esetében.

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor.

„Jól nem esett” – fogalmazott a miniszterelnök az azt firtató kérdésre, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegető üzenetet küldött Orbán Viktornak, a kormányfő ugyanakkor azt is mondta, meg kell érteni, mi történik, „el akarnak minket takarítani” az ukránok április 12-én, mert „útban vagyunk”.

Ukrajna követelései viszont „súlyosan sértik Magyarország érdekeit, meg kell mondani világosan, hogy nem fogjuk teljesíteni Ukrajna három követelését” az EU-tagságról, a pénzügyi támogatásról és az orosz energiahordozókról való leválásról.

„Nem áll módomban elfogadni, akkor sem, ha zsarolnak, akkor sem, ha megfenyegetnek” – tette hozzá.

Azt is kommentálta, hogy Volodimir Zelenszkij már nyíltan beszél arról, hogy ha akarja, sem fogja újraindítani a Barátság olajvezetéket.

„Úgy döntöttek Ukrajnában, hogy elzárják a vezetéket, ez egy bandita magatartás, állami banditizmus, ami ma történik, ez az egyik dolog. A másik, hogy nem rejtik véka alá az ukránok, hogy pénzügyi, politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak, a kormánnyal szembeni támadást pedig velünk szemben intézik” – fejtegette.

A magyar kormány válaszmagatartásával kapcsolatban – miszerint vétót emel az EU-ban Ukrajna 90 milliárd eurós megsegítéséről – azt mondta, Magyarország csak a jogával él, és tenni is fogja ezt, amíg nem áll helyre a rend.

„Megállítottuk az ukrán dízelszállítást, villamosenergiát még igen, és a Magyarországon áthaladó ukrán szállításokat is meg fogjuk állítani” – jelentette be.

Szerinte „hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból”.

Üzemanyag, Tisza

A most elszálló benzinárat is kommentálta:

  • regionális árfelhajtó hatások is érvényesülnek
  • a közel-keleti háború árnyékában is drágul az üzemanyag.

Ezért is bűn Orbán Viktor szerint, ami Ukrajna csinál.

Ha szerinte Magyarország gazdasági egyensúlya megrendül, állami eszközökkel be fognak avatkozni, volt már ilyen, „meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben a magyarokat”.

Téved szerinte a Tisza Párt szakértőgárdája, amikor azt mondják, hogy lehetetlen az 1000 forintos benzinár, mindazonáltal „a Shell halálra keresi magát ezen a helyzeten” – utalt ezzel arra, hogy „a Tiszában ott vannak a Shell-részvényesek”, illetve a párt prominens politikusa a globális Shell volt igazgatóhelyettese.

Kommentálta azt is, hogy Magyar Péter buzdította, menjenek el Ukrajnába együtt a Barátság vezeték ellenőrzésére, azt mondta, vannak erre szakemberek, Orbán Viktor nem sorolja közéjük magát, Czepek Gábor vezetésével pedig küldöttség állt fel erre a feladatra, de a tényfeltáró bizottságot nem engedik be Ukrajnába, még úgy sem, hogy EU-delegátus is tagja lenne.

Hadifoglyok

Beszélt a hadifoglyok ügyéről is: a helyzet e téren nem romlott, hanem javult, „ukrán-magyar kettős állampolgárokról beszélünk, két ukrán állampolgárságú ember is jobban van, miért nem lehet ennek örülni?”

Irán és a nyugati terrorizmus veszélye

Iránból bejelentése szerint mindenkit haza fognak hozni, mentesítő járatokat fognak indítani „több ezer emberért”.

„Hektikus a helyzet, kiszámíthatatlan, azt javaslom, aki kint van, legyen türelemmel, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minden magyar épségben hazakerüljön” – ecsetelte a miniszterelnök.

Európát erre a helyzetre teljesen felkészületlennek nevezte, de nemcsak erre, hanem arra a migrációs hullámra is, amelyet Irán megtámadása indukál.

„Mi kerítést építettünk, nem engedjük át őket azóta sem. Csak azok léphetik át a határt, akiknek erre előzetesen engedélyt adtunk” – mutatott rá. „Megmondtuk, hogy a kerítésen kívülről kell várakozni. Ez a rendszer támadás alatt van Brüsszel által. De én nem akarom, hogy terrortámadások legyenek Magyarországon, és azt sem, hogy ellakják előlünk Magyarországot, a gyerekeink és az unokáink elől” – fejtegette.

Figyelmeztetett, a Közel-Kelet beköltözött Nyugat-Európába, ez „London, Párizs, Stockholm problémája”, az érintett országok felkészülhetnek, hogy a közel-keleti konfliktust ott is vívni akarják a muszlimok.

Gáz

A gázhelyzetről is beszélt, az ezzel kapcsolatos krízisre már felkészült Magyarország azzal, hogy több irányban épültek vezetékek, ha ez nem így lenne, a magyarok akár egy havi átlagfizetésnyi pénzt is elveszítenének, most viszont arra kell figyelni, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek a déli gázvezetékben, ahogy tették azt szerinte az Északi áramlat esetében. Ez ügyben együtt kell működni mindenkivel.

Béke

Végül szót ejtett a béke lehetőségéről is: szerinte arra kell felkészülni, hogy a következő négy év a veszélyek korszaka lesz, a háborús veszély nőni fog, a következő kormánynak ott kell erőt mutatnia, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ahogyan a XX. században az nem sikerült.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor péntek reggel: állami banditizmus, amit Ukrajna csinál

ukrajna

orbán viktor

kossuth rádió

irán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: el akarnak minket takarítani, és ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon

Orbán Viktor péntek reggel: el akarnak minket takarítani, és ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon
Szerinte az ukránok „hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból”. Ha szerinte Magyarország gazdasági egyensúlya megrendül, állami eszközökkel be fognak avatkozni, volt már ilyen, „meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben a magyarokat”. Orbán Viktor szerint most arra is kell figyelni, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek a déli gázvezetékben, ahogy tették azt szerinte az Északi áramlat esetében. „A következő négy év jelszava a biztonság és a kimaradás a háborúból lesz” – mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban.
 

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Orbán Viktor: engem nem lehet életveszélyes fenyegetésekkel eltántorítani

Reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira – Magyar Péter is megszólalt

Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Iráni háború: bár fogynak a fegyverek, nem ezen fog múlni, meddig tartanak a harcok

Iráni háború: bár fogynak a fegyverek, nem ezen fog múlni, meddig tartanak a harcok

Nyugati szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a háborúzó felek készletei ugyan fogynak, de ez egyáltalán nem rövidíti le a a konfliktust.
 

Donald Trump: fölösleges lenne egy szárazföldi invázió Iránban

Irán állítja: felkészült a szárazföldi invázióra is – a háború pénteki hírei percről percre

A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat

Trump az iráni utódlásról: „Ali Hamenei fia elfogadhatatlan”

Irán megfenyegette az Európai Unió országait

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 6.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 6.)

A Pénzcentrum 2026. március 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel bombards Beirut and Tehran as US says strikes on Iran to 'surge dramatically'

Israel bombards Beirut and Tehran as US says strikes on Iran to 'surge dramatically'

Iran launches missiles at Tel Aviv in Israel, as the first UK government flight to evacuate citizens from the Middle East arrives home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 07:11
Tombol a pollenszezon, de van egy hasznos segítség a tünetek ellenőrzésére
2026. március 6. 06:46
Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat
×
×