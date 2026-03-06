Orbán Viktor péntek reggel: állami banditizmus, amit Ukrajna csinál

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor.

„Jól nem esett” – fogalmazott a miniszterelnök az azt firtató kérdésre, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegető üzenetet küldött Orbán Viktornak, a kormányfő ugyanakkor azt is mondta, meg kell érteni, mi történik, „el akarnak minket takarítani” az ukránok április 12-én, mert „útban vagyunk”.

Ukrajna követelései viszont „súlyosan sértik Magyarország érdekeit, meg kell mondani világosan, hogy nem fogjuk teljesíteni Ukrajna három követelését” az EU-tagságról, a pénzügyi támogatásról és az orosz energiahordozókról való leválásról.

„Nem áll módomban elfogadni, akkor sem, ha zsarolnak, akkor sem, ha megfenyegetnek” – tette hozzá.

Azt is kommentálta, hogy Volodimir Zelenszkij már nyíltan beszél arról, hogy ha akarja, sem fogja újraindítani a Barátság olajvezetéket.

„Úgy döntöttek Ukrajnában, hogy elzárják a vezetéket, ez egy bandita magatartás, állami banditizmus, ami ma történik, ez az egyik dolog. A másik, hogy nem rejtik véka alá az ukránok, hogy pénzügyi, politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak, a kormánnyal szembeni támadást pedig velünk szemben intézik” – fejtegette.

A magyar kormány válaszmagatartásával kapcsolatban – miszerint vétót emel az EU-ban Ukrajna 90 milliárd eurós megsegítéséről – azt mondta, Magyarország csak a jogával él, és tenni is fogja ezt, amíg nem áll helyre a rend.

„Megállítottuk az ukrán dízelszállítást, villamosenergiát még igen, és a Magyarországon áthaladó ukrán szállításokat is meg fogjuk állítani” – jelentette be.

Szerinte „hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból”.

Üzemanyag, Tisza

A most elszálló benzinárat is kommentálta:

regionális árfelhajtó hatások is érvényesülnek

a közel-keleti háború árnyékában is drágul az üzemanyag.

Ezért is bűn Orbán Viktor szerint, ami Ukrajna csinál.

Ha szerinte Magyarország gazdasági egyensúlya megrendül, állami eszközökkel be fognak avatkozni, volt már ilyen, „meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben a magyarokat”.

Téved szerinte a Tisza Párt szakértőgárdája, amikor azt mondják, hogy lehetetlen az 1000 forintos benzinár, mindazonáltal „a Shell halálra keresi magát ezen a helyzeten” – utalt ezzel arra, hogy „a Tiszában ott vannak a Shell-részvényesek”, illetve a párt prominens politikusa a globális Shell volt igazgatóhelyettese.

Kommentálta azt is, hogy Magyar Péter buzdította, menjenek el Ukrajnába együtt a Barátság vezeték ellenőrzésére, azt mondta, vannak erre szakemberek, Orbán Viktor nem sorolja közéjük magát, Czepek Gábor vezetésével pedig küldöttség állt fel erre a feladatra, de a tényfeltáró bizottságot nem engedik be Ukrajnába, még úgy sem, hogy EU-delegátus is tagja lenne.

Hadifoglyok

Beszélt a hadifoglyok ügyéről is: a helyzet e téren nem romlott, hanem javult, „ukrán-magyar kettős állampolgárokról beszélünk, két ukrán állampolgárságú ember is jobban van, miért nem lehet ennek örülni?”

Irán és a nyugati terrorizmus veszélye

Iránból bejelentése szerint mindenkit haza fognak hozni, mentesítő járatokat fognak indítani „több ezer emberért”.

„Hektikus a helyzet, kiszámíthatatlan, azt javaslom, aki kint van, legyen türelemmel, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minden magyar épségben hazakerüljön” – ecsetelte a miniszterelnök.

Európát erre a helyzetre teljesen felkészületlennek nevezte, de nemcsak erre, hanem arra a migrációs hullámra is, amelyet Irán megtámadása indukál.

„Mi kerítést építettünk, nem engedjük át őket azóta sem. Csak azok léphetik át a határt, akiknek erre előzetesen engedélyt adtunk” – mutatott rá. „Megmondtuk, hogy a kerítésen kívülről kell várakozni. Ez a rendszer támadás alatt van Brüsszel által. De én nem akarom, hogy terrortámadások legyenek Magyarországon, és azt sem, hogy ellakják előlünk Magyarországot, a gyerekeink és az unokáink elől” – fejtegette.

Figyelmeztetett, a Közel-Kelet beköltözött Nyugat-Európába, ez „London, Párizs, Stockholm problémája”, az érintett országok felkészülhetnek, hogy a közel-keleti konfliktust ott is vívni akarják a muszlimok.

Gáz

A gázhelyzetről is beszélt, az ezzel kapcsolatos krízisre már felkészült Magyarország azzal, hogy több irányban épültek vezetékek, ha ez nem így lenne, a magyarok akár egy havi átlagfizetésnyi pénzt is elveszítenének, most viszont arra kell figyelni, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek a déli gázvezetékben, ahogy tették azt szerinte az Északi áramlat esetében. Ez ügyben együtt kell működni mindenkivel.

Béke

Végül szót ejtett a béke lehetőségéről is: szerinte arra kell felkészülni, hogy a következő négy év a veszélyek korszaka lesz, a háborús veszély nőni fog, a következő kormánynak ott kell erőt mutatnia, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ahogyan a XX. században az nem sikerült.