A Liverpool a második félidőben kiütötte a Wolverhamptont

Szoboszlai Dominik jobbhátvédet játszott, Kerkez Milost pedig Andy Robertson váltotta a balhátvéd posztján.

A veterán skót hátvéd idénybeli legjobb mérkőzését játszotta, a második félidő elején előbb a tizenhatoson kívülről a kapu bal alsó sarkába lőtte a labdát. Néhány perccel később a beadását követően Mohamed Szalah megszerezte „soros” gólját a Wolverhampton ellen. A Liverpool történetében senki más nem szerzett annyi gólt a Wolves ellen,, mint az egyiptomi csatár.

Curtis Jones a 73. percben növelte az előnyt, Ryan Gravenberch labdájából. A 92. percben Hvang Hi Csen szépített. Gravenberch utána még a kapuba talált, de lesről. A Liverpool simán bejutott a legjobb nyolc közé.