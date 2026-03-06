ARÉNA - PODCASTOK
Mohamed Salah, a Liverpool kétszeres gólszerzője a második gólját ünnepli az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott FC Liverpool-Everton mérkőzésen Liverpoolban 2023. október 21-én. A Liverpool 2-0-ra győzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

A Liverpool a második félidőben kiütötte a Wolverhamptont

Infostart

A Liverpool FC a legjobb nyolc közé jutott az FA-kupában, miután három nappal az elveszített bajnoki mérkőzés után ezúttal 3–1-re legyőzte a Wolverhamptont.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédet játszott, Kerkez Milost pedig Andy Robertson váltotta a balhátvéd posztján.

A veterán skót hátvéd idénybeli legjobb mérkőzését játszotta, a második félidő elején előbb a tizenhatoson kívülről a kapu bal alsó sarkába lőtte a labdát. Néhány perccel később a beadását követően Mohamed Szalah megszerezte „soros” gólját a Wolverhampton ellen. A Liverpool történetében senki más nem szerzett annyi gólt a Wolves ellen,, mint az egyiptomi csatár.

Curtis Jones a 73. percben növelte az előnyt, Ryan Gravenberch labdájából. A 92. percben Hvang Hi Csen szépített. Gravenberch utána még a kapuba talált, de lesről. A Liverpool simán bejutott a legjobb nyolc közé.

liverpool fc

szoboszlai dominik

mohamed szalah

andy robertson

