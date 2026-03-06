ARÉNA - PODCASTOK
Magyarország Kormánya facebook oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bûncselekmény gyanújával büntetõeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten elõállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
Nyitókép: MTI

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orbán Balázs választ vár egyebek mellett arra a kérdésre: miért szállítanak ekkora mennyiségű készpénzt és aranyat Magyarországon, és mire használják?

Az Infostart is beszámolt a hírről, hogy hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán közölte: válaszokat követel Ukrajna vezetésétől.

Emlékeztetett, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást.

Január óta 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át az országon készpénzben, emellett 146 kilogramm aranytömböt is átvittek Magyarországon. A pénzszállítmányokat olyan személyek kísérték, akik az ukrán titkosszolgálatokhoz köthetők – tette hozzá.

Orbán Balázs nyomatékosította: „magyarázatot követelünk, miért szállítanak ekkora mennyiségű készpénzt és aranyat Magyarországon, és mire használják? Csak átszállítják Magyarországon, vagy itt használják fel valakinek az érdekében? Felmerül a gyanú: nem az ukrán háborús maffia pénzéről van szó?”

A politikai igazgató közölte: a magyar hatóságok a lehető legalaposabb vizsgálatot fogják lefolytatni.

