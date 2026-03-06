Áttörés Kínában, megelőzték az Egyesült Államokat

Az összegzés szerint a milliárdosok száma globálisan először haladta meg a négyezret, 4020 volt. Ebből 1110 volt kínai, 287-tel több, mint egy évvel korábban. A tavaly első helyezett Egyesült Államokban a dollármilliárdosok száma 130-cal, kereken ezerre nőtt.

Globálisan a milliárdosok száma rekordmértékben, 578-cal emelkedett, az idei listán tavalyhoz képest több mint százan viszont már nincsenek rajta.

A globális lista harmadik helyén India áll 308 milliárdossal, amelyet Németország követ 171-gyel. Az Egyesült Királyságban élő dollármilliárdosok száma 150, Svájcban 114.

A Hurun-listán a hetedik Oroszország, ahol 105 dollármilliárdos van, 16-tal több, mint 2025-ben.

Várost alapul véve New Yorkban él a legtöbb milliárdos, 146.

A világ leggazdagabbja továbbra is az amerikai Elon Musk, vagyona egy év alatt 89 százalékkal, 792 milliárd dollárra ugrott.

Összességében a világ tíz leggazdagabbja közül kilenc amerikai,

az egyetlen kivétel a francia Bernard Arnault, az LVMH tulajdonosa, akinek a vagyona 178 milliárd dollár, 13 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A dollármilliárdosok száma, élmezőny:

ÖSSZESEN A VILÁGON 4020