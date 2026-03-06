Áttörés Kínában, megelőzték az Egyesült Államokat

Az összegzés szerint a milliárdosok száma globálisan először haladta meg a négyezret, 4020 volt. Ebből 1110 volt kínai, 287-tel több, mint egy évvel korábban. A tavaly első helyezett Egyesült Államokban a dollármilliárdosok száma 130-cal, kereken ezerre nőtt.
Globálisan a milliárdosok száma rekordmértékben, 578-cal emelkedett, az idei listán tavalyhoz képest több mint százan viszont már nincsenek rajta.
A globális lista harmadik helyén India áll 308 milliárdossal, amelyet Németország követ 171-gyel. Az Egyesült Királyságban élő dollármilliárdosok száma 150, Svájcban 114.
A Hurun-listán a hetedik Oroszország, ahol 105 dollármilliárdos van, 16-tal több, mint 2025-ben.
Várost alapul véve New Yorkban él a legtöbb milliárdos, 146.
A világ leggazdagabbja továbbra is az amerikai Elon Musk, vagyona egy év alatt 89 százalékkal, 792 milliárd dollárra ugrott.
Összességében a világ tíz leggazdagabbja közül kilenc amerikai,
az egyetlen kivétel a francia Bernard Arnault, az LVMH tulajdonosa, akinek a vagyona 178 milliárd dollár, 13 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.
A dollármilliárdosok száma, élmezőny:
ÖSSZESEN A VILÁGON 4020
- Kína 1110
- Egyesült Államok 1000
- India 308
- Németország 171
- Egyesült Királyság 150
- Svájc 114
- Oroszország 105