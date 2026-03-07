ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 7. szombat
fonódó villamos 19-es villamos gellért tér // View of a yellow tramway and Gellert hill in the autumn season at day
Nyitókép: _ultraforma_/Getty Images

Most napokig óriási felfordulás lesz a budapesti villamosközlekedésben

Infostart

A villamosvágányokat javítják a Móricz Zsigmond körtéren a hétvégén, ezért a 19-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, a 49-es, az 56A és a 61-es villamos közlekedése módosul – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-vel.

A villamosok helyett 49-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Deák Ferenc tér között.

A 19-es villamos rövidített útvonalon, a Bécsi út-Vörösvári út és a Szent Gellért tér-Műegyetem között közlekedik.

A 41-es villamos a Bécsi út-Vörösvári út és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között jár, de a Móricz Zsigmond körtér és a Margit híd, budai hídfő között módosított útvonalon, az Alkotás utcán, a Villányi úton és a Margit körúton keresztül közlekedik.

A 47-es villamos nem közlekedik, a Városház tér és a Móricz Zsigmond körtér között a meghosszabbított útvonalon közlekedő 61-es villamos pótolja.

A 48-as villamos nem közlekedik, a Savoya Park és a Móricz Zsigmond körtér között a 61A villamos pótolja.

A 49-es villamos nem közlekedik.

Az 56A villamos rövidített útvonalon, Hűvösvölgy és a Szent Gellért tér-Műegyetem között jár.

A 61-es villamos meghosszabbított útvonalon közlekedik Hűvösvölgy és a Városház tér között.

A 61A villamos Hűvösvölgy és a Savoya Park között jár március 7-én, szombaton 8 óra és 14.20 között.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében annak járt utána, hogy öt uniós tagállamban hogyan befolyásolja a munkaerőpiacra lépést és milyen társadalmi megítélése van a sorkatonaságnak. A fegyveres konfliktusok, geopolitikai kihívások egyre több európai országot sarkallnak arra, hogy visszavezessék a sorkatonai szolgálatot, illetve komoly haderőfejlesztések is indultak az utóbbi időben a kontinensen. A tanulmány szerzői, Szigethy-Ambrus Nikoletta és Erdélyi Dóra az InfoRádió Trendfigyelő című műsorában beszéltek a részletekről.
 

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alá került.  Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.

Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.

Iran launches new wave of missiles at Israel as US says it hit 3,000 Iranian targets in first week of conflict.

