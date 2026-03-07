Most napokig óriási felfordulás lesz a budapesti villamosközlekedésben

A villamosok helyett 49-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Deák Ferenc tér között.

A 19-es villamos rövidített útvonalon, a Bécsi út-Vörösvári út és a Szent Gellért tér-Műegyetem között közlekedik.

A 41-es villamos a Bécsi út-Vörösvári út és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között jár, de a Móricz Zsigmond körtér és a Margit híd, budai hídfő között módosított útvonalon, az Alkotás utcán, a Villányi úton és a Margit körúton keresztül közlekedik.

A 47-es villamos nem közlekedik, a Városház tér és a Móricz Zsigmond körtér között a meghosszabbított útvonalon közlekedő 61-es villamos pótolja.

A 48-as villamos nem közlekedik, a Savoya Park és a Móricz Zsigmond körtér között a 61A villamos pótolja.

A 49-es villamos nem közlekedik.

Az 56A villamos rövidített útvonalon, Hűvösvölgy és a Szent Gellért tér-Műegyetem között jár.

A 61-es villamos meghosszabbított útvonalon közlekedik Hűvösvölgy és a Városház tér között.

A 61A villamos Hűvösvölgy és a Savoya Park között jár március 7-én, szombaton 8 óra és 14.20 között.