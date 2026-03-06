Kerékpárost gázolt halálra a villamos, a vezető ismerte az áldozatot

Kerékpárost gázolt el egy villamos Debrecenben, a Thomas Mann utcában, a Károlyi Mihály utca közelében szerdán. A városi hivatásos tűzoltók daruval emelték meg a járművet, hogy a holttestet ki tudják szabadítani – írja az Index.

Egy szemtanú szerint a férfi a járdán tekert, és nem nézett körül, amikor lehajtott a villamos elé. A járművezető már nem tudta elkerülni a balesetet. A villamos alá kerülő férfin a kiérkező hatóságok már nem tudtak segíteni, a baleset következtében azonnal meghalt.

A Debreceni Közlekedés Zrt. közölte: egyetlen utas sem sérült meg a balesetben, a villamosvezető viszont sokkot kapott az eset után. Az RTL információi szerint a vezető és az áldozat személyesen is ismerte egymást, a kerékpáros ugyanis buszsofőr volt, éppen munkába tartott.