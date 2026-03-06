ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 6. péntek
Udvardy Panna a második helyen kiemelt fehérorosz Arina Szabalenka ellen játszik a wimbledoni teniszbajnokság nõi egyes versenyének elsõ fordulójában 2023. július 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Sokkoló ukrán fenyegetést kapott a magyar teniszezőnő és családja

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Fenyegető üzenetet kapott a meccse előtt Udvardy Panna: a levél szerint el kellett volna veszítenie mérkőzését, különben elrabolják édesanyját és nagymamáját. Az ügyet Szijjártó Péter is megerősítette, a teniszező családja pedig védelmet kért a magyar államtól.

Az Antalaya 2 Challenger női teniszversenyen a magyar, 95. helyen kiemelt Udvardy Panna játszott az ukrán, 189. helyen álló Anhelina Kalinyinával. Az első szettet az ukrán 7:6 arányban megnyerte, majd hiába vezetett a második szettben Udvardy, az ukrán fordított, és 7:5 arányban a második szettet is vitte, ezzel kiütötte a magyar teniszezőt.

Az eredmény a papírformának nem éppen megfelelő, ám az Indexhez eljutott SMS szerint a valóságnak ettől még lehet megfelelő, ugyanis a meccs előtti estén Udvardy kapott egy fenyegető üzenetet, amely szerint el kell veszítenie a mérkőzést, különben édesanyját és nagymamáját elrabolják.

Az üzenetet változtatás nélkül alább olvasható:

„Figyelmesen olvasd el, Panna.

Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk.

Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. Megvannak a címek, a telefonszámok, de még az is, hogy milyen autót vezetsz.

Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed.

Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek délelőtt egy videóban meg is erősítette a fenyegetést, és azzal egészítette ki az ügyet, hogy Udvardy Gábor, Panna édesapja védelmet kért a magyar államtól a családja számára.

„Úgy látszik, beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, az ukránok kimutatták a foguk fehérjét”

– mondta a miniszter. Arról beszélt, hogy Udvardy Pannát és családját durván megfenyegették, de „a magyar embereket nem lehet fenyegetni”, ezért a török hatóságokhoz fordultak, és ők biztosították a magyar teniszező biztonságát. A tornát szervezők is megerősítették a biztonsági protokollokat, és Udvardy meccsét nézők nélkül játszották le. „Szégyen, hogy eljutottunk ide” – zárta Szijjártó.

Szijjártó Péter ma este hat óra után az InfoRádió Araéna című műsorának lesz a vendége.

ukrajna

fenyegetés

tenisz

elrablás

udvardy panna

×