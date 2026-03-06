ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 6. péntek
Magyarország Kormánya facebook oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bûncselekmény gyanújával büntetõeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten elõállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
Nyitókép: MTI

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Infostart / MTI

Felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett honlapra Hajdu János, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Orbán Viktor miniszterelnök egykori főtestőre pénteken.

Az oldalon olvashatók szerint Hajdu János azért került fel a listára, mert részt vett ukrán állampolgárok elrablásában és Ukrajnához tartozó állami pénzeszközök és speciális járművek eltulajdonításában, továbbá olyan tudatos cselekményekért, amelyek a nemzetek és államok közötti ellenségeskedés szítására irányulnak.

Hajdu Jánosról annyit tett közzé a honlap, hogy a 2010. szeptember 1-jén kelt kormányrendelettel lett a TEK igazgatója, korábban pedig Orbán Viktor személyi testőrségének vezetője volt civilként, valamint a Fidesz biztonsági igazgatójának tisztét is betöltötte.

A forrásokban a Mirotvorec első helyen idézi Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteki X-bejegyzését, amelyben a tárcavezető – az oldalon olvasható szöveg szerint – „Magyarország lépéseit túszejtésnek, pénzrablásnak, állami terrorizmusnak és zsarolásnak nevezte”.

Idézi továbbá a Jevropejszka Pravda ukrán hírportált, amely hivatkozva a TSZN ukrán hírtelevízió diplomáciai körökből származó információira, azt írta, hogy „az Oscsadbank ukrán állami pénzintézettől ellopott pénzszállító autókat a Magyar Terrorelhárítási Központ egy zárt területén rejtették el”.

ukrajna

tek

pénzszállító

