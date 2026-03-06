ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 6. péntek
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Ledöbbent a debreceni vevő: „rakomány” is járt a rabszállító autóhoz az árverés után

Infostart

Jó fogásnak tűnt 700 ezer forintért az árverésen megszerzett rabszállító autó, ám a vevőnek leesett az álla a döbbenettől, amikor birtokba vehette a Volkswagen Transportert.

Egy debreceni férfi árverésen vett rabszállítóban bizalmas bűnügyi és személyes adatokat tartalmazó dokumentumokra bukkant.

A papírok különleges adatokat, rendészeti azonosítókat, fogvatartottak és dolgozók neveit is tartalmazták.

A férfi az iratokat biztonságos helyre tette, és jelezte az esetet az illetékeseknek.

Emellett bejelentést tett a NAIH-nál is, mert szerinte a büntetés-végrehajtás nem gondoskodott az iratok megsemmisítéséről.

Perceken át csak néztem magam elé, mert nem akartam elhinni, hogy milyen papírokat találtam a büntetés-végrehajtás leselejtezett rabszállítójában, amit én tavaly árverésen vettem meg – mondta a Blikknek a debreceni férfi, aki árverésen autókat vásárol, hogy aztán felújítsa és értékesítse azokat.

Így szerezte meg 700 ezer forintért a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) kiszolgált, 2009-es évjáratú, mintegy 110 ezer kilométert futott Volkswagen Transporterét – szlengnyelven „Hófehérkéjét” –, amelyet motorhibásként hirdettek meg.

Az árverés tavaly júliusban volt, az autót azonban különböző adminisztratív és technikai okok miatt csak 2025 novemberében tudta átvenni. Kiderült, hogy az egykori rabszállító nem motorhibás, hanem a váltójával van gond, amit egy szerelő nemrég hozott helyre, így a tulaj most állt neki a jármű kitakarításának, ezért csak néhány napja jutott eszébe, hogy a kesztyűtartóba is belenézzen.

Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában

Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében annak járt utána, hogy öt uniós tagállamban hogyan befolyásolja a munkaerőpiacra lépést és milyen társadalmi megítélése van a sorkatonaságnak. A fegyveres konfliktusok, geopolitikai kihívások egyre több európai országot sarkallnak arra, hogy visszavezessék a sorkatonai szolgálatot, illetve komoly haderőfejlesztések is indultak az utóbbi időben a kontinensen. A tanulmány szerzői, Szigethy-Ambrus Nikoletta és Erdélyi Dóra az InfoRádió Trendfigyelő című műsorában beszéltek a részletekről.
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
Megint elszállt az olajár - Ütötték a tőzsdéket

Megint elszállt az olajár - Ütötték a tőzsdéket

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alá került.  Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.

Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt

Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt

Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.

Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Israel's military says it has launched a new wave of strikes and destroyed a military command bunker.

2026. március 6. 23:28
Leminősítette Budapest besorolását a Moody's
2026. március 6. 22:08
Európai Bizottság: elfogadhatatlan, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort - a nap hírei
