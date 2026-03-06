Ledöbbent a debreceni vevő: „rakomány” is járt a rabszállító autóhoz az árverés után

Egy debreceni férfi árverésen vett rabszállítóban bizalmas bűnügyi és személyes adatokat tartalmazó dokumentumokra bukkant.

A papírok különleges adatokat, rendészeti azonosítókat, fogvatartottak és dolgozók neveit is tartalmazták.

A férfi az iratokat biztonságos helyre tette, és jelezte az esetet az illetékeseknek.

Emellett bejelentést tett a NAIH-nál is, mert szerinte a büntetés-végrehajtás nem gondoskodott az iratok megsemmisítéséről.

Perceken át csak néztem magam elé, mert nem akartam elhinni, hogy milyen papírokat találtam a büntetés-végrehajtás leselejtezett rabszállítójában, amit én tavaly árverésen vettem meg – mondta a Blikknek a debreceni férfi, aki árverésen autókat vásárol, hogy aztán felújítsa és értékesítse azokat.

Így szerezte meg 700 ezer forintért a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) kiszolgált, 2009-es évjáratú, mintegy 110 ezer kilométert futott Volkswagen Transporterét – szlengnyelven „Hófehérkéjét” –, amelyet motorhibásként hirdettek meg.

Az árverés tavaly júliusban volt, az autót azonban különböző adminisztratív és technikai okok miatt csak 2025 novemberében tudta átvenni. Kiderült, hogy az egykori rabszállító nem motorhibás, hanem a váltójával van gond, amit egy szerelő nemrég hozott helyre, így a tulaj most állt neki a jármű kitakarításának, ezért csak néhány napja jutott eszébe, hogy a kesztyűtartóba is belenézzen.