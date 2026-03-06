ARÉNA - PODCASTOK
flags of USA and Iran
Nyitókép: Racide/Getty Images

Így lehet béke Iránban – megszólalt Donald Trump

Infostart / MTI

Donald Trump a Truth Socialon pénteken megjelent bejegyzésében kijelentette, hogy csak a feltétel nélküli megadást fogadja el Irántól, ha Teherán megállapodást akar.

Az amerikai elnök kifejtette, hogy az iráni rezsim fegyverletétele és az ország új vezetőinek kiválasztása után az Egyesült Államok és szövetségesei Irán felvirágoztatásán dolgoznak majd.

„Mi, sok csodálatos és bátor szövetségesünkkel, partnerünkkel, azon dolgozunk majd fáradhatatlanul, hogy visszahozzuk Iránt a pusztulás széléről, hogy gazdaságilag nagyobbá, jobbá és erősebbé tegyük, mint valaha” – írta az amerikai elnök, azt hangoztatva, hogy Irán előtt nagyszerű jövő áll.

Az izraeli légierő újabb légicsapásokat mért teheráni és bejrúti célpontokra

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy Teheránban támadást hajtott végre az iráni rezsim egyik magas rangú parancsnoka, Ali Hidzsázi ellen, aki a légitámadásban megölt iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah hivatalvezetőjének helyettese volt, és aki még most is rendkívül nagy befolyással bír.

„Ő jóval több, mint a hivatalvezető helyettese. Évek óta a legbefolyásosabb személyiségek egyikének számít, és ő felel a hivatal biztonságáért” – írta róla Raz Cimit, az izraeli nemzetbiztonsági tanulmányok intézetének Irán- és síita szakértője.

Hidzsázinak az 1990-es évek vége óta nőtt meg a befolyása, amikor az elnök számos biztonsági hatáskörét, köztük az ellenzékkel szembeni fellépést az ő kezébe adták át. Emellett Hamenei képviselőjeként részt vett kényes biztonságpolitikai megbeszéléseken – tette hozzá.

Az izraeli hadsereg szóvivője, Efi Defrin tájékoztatást adott arról, hogy péntek reggel ötven vadászgép mintegy száz rakétával bombázta Hamenei kiterjedt teheráni bunkerét, ahol vezető tisztségviselők tartózkodtak.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy kik tartózkodtak a bunkerben, és közülük ki vesztette életét. Az Irán elleni offenzíva elején megölt Hameneit nem ott, hanem az irodájában érte a támadás – mondta.

Péntek reggel súlyosan megsebesült az izraeli hadsereg öt katonája, négy pedig könnyebben a libanoni határ közelében egy rakéta becsapódásától, amelyet a Hezbollah síita milícia indított el.

A Sin Bét izraeli belbiztonsági szolgálat és a hadsereg közölte, hogy támadást hajtottak végre Dél-Libanonban a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet egyik adománygyűjtő hálózatának irodája ellen.

„A háború alatt eddig a világ minden tájáról több százmillió dollárt gyűjtöttek össze a Hamász számára. Ezeket az összegeket a terror finanszírozására, fegyverkezésre és a szervezet harcosainak a bérére használják” – közölték.

