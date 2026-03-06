A Tisza Párt országos listája megjelent

Magyar Péter országjárásának nagyigmándi állomásán jelentette be pénteken, hogy a Tisza Párt leadta a Nemzeti Választási Irodának a szervezet 185 fős országos listáját.
A névsort a honlapján tette közzé a párt. A lista jelöltjeinek egyharmadát nőt alkotják, szerepüket külön kiemelte a Nagyigmándon elmondott beszédében a párt elnöke.
Az első 30, vagyis a közvélemény-kutatások alapján biztos befutó helyeken az alábbi jelöltek vannak:
1. Magyar Péter pártelnök, EP-képviselő;
2. Rost Andrea operaénekes, szolnoki képviselőjelölt (Jász-Nagykun-Szolnok 1);
3. Gajdos László, a Nyíregyház Állatpark igazgatója, nyíregyházi képviselőjelölt (Szabolcs-Szatmár-Bereg 1) ;
4. Forsthoffer Ágnes, alelnök, balatonfüredi képviselőjelölt (Veszprém 2)
5. Kapitány István, a Tisza kormányzati felkészülésének gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője
6. Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője
7. Radnai Márk, a Tisza alelnöke, esztergomi képviselőjelöltje (Komárom-Esztergom 2)
8. Bujdosó Andrea fővárosi önkormányzati képviselő, pilisvörösvári képviselőjelölt (Pest 3)
9. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke, soroksári képviselőjelölt (Budapest 16)
10. Csézi Erzsébet, énekes, divattervező, mezőkövesdi képviselőjelölt (Borsod-Abaúj-Zemplén 7)
11. Hegedűs Zsolt
12. Bódis Kriszta
13. Pósfai Gábor
14. Tanács Zoltán
15. Göröghné Bocskai Éva
16. Ruszin-Szendi Romulusz
17. Jakab Zsuzsanna
18. Nagy Ervin
19. Szűcs Dóra
20. Velkey György László
21. Kármán András
22. Kulcsár Krisztián
23. Melléthei-Barna Márton
24. Jójárt Erika
25. Kátai-Németh Vilmos
26. Molnár Zoltán
27. Kincse Csongor
28. Borsós Gabriella
29. Szafkó Zoltán
30. Kalázdi-Kerekes Kinga.
A teljes lista a Tisza Párt honlapján böngészhető.