Résztvevõk a Tisza Párt országjárása keretében tartott kistarcsai fórumon 2026. március 4-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Tisza Párt országos listája megjelent

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nyilvánossá vált a Tisza Párt 185 főt tartalmazó országos listája, melynek élén Magyar Péter miniszterelnök-jelölt áll. Befutó helyen szerepel többek között Orbán Anita, Radnai Márk, Bujdosó Andrea, Tarr Zoltán, Csézi Erzsébet, Hegedűs Zsolt, Bódis Kriszta, Ruszin-Szendi Romulusz, Nagy Ervin, Kármán András és Kulcsár Krisztián is.

Magyar Péter országjárásának nagyigmándi állomásán jelentette be pénteken, hogy a Tisza Párt leadta a Nemzeti Választási Irodának a szervezet 185 fős országos listáját.

A névsort a honlapján tette közzé a párt. A lista jelöltjeinek egyharmadát nőt alkotják, szerepüket külön kiemelte a Nagyigmándon elmondott beszédében a párt elnöke.

Az első 30, vagyis a közvélemény-kutatások alapján biztos befutó helyeken az alábbi jelöltek vannak:

1. Magyar Péter pártelnök, EP-képviselő;

2. Rost Andrea operaénekes, szolnoki képviselőjelölt (Jász-Nagykun-Szolnok 1);

3. Gajdos László, a Nyíregyház Állatpark igazgatója, nyíregyházi képviselőjelölt (Szabolcs-Szatmár-Bereg 1) ;

4. Forsthoffer Ágnes, alelnök, balatonfüredi képviselőjelölt (Veszprém 2)

5. Kapitány István, a Tisza kormányzati felkészülésének gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője

6. Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője

7. Radnai Márk, a Tisza alelnöke, esztergomi képviselőjelöltje (Komárom-Esztergom 2)

8. Bujdosó Andrea fővárosi önkormányzati képviselő, pilisvörösvári képviselőjelölt (Pest 3)

9. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke, soroksári képviselőjelölt (Budapest 16)

10. Csézi Erzsébet, énekes, divattervező, mezőkövesdi képviselőjelölt (Borsod-Abaúj-Zemplén 7)

11. Hegedűs Zsolt

12. Bódis Kriszta

13. Pósfai Gábor

14. Tanács Zoltán

15. Göröghné Bocskai Éva

16. Ruszin-Szendi Romulusz

17. Jakab Zsuzsanna

18. Nagy Ervin

19. Szűcs Dóra

20. Velkey György László

21. Kármán András

22. Kulcsár Krisztián

23. Melléthei-Barna Márton

24. Jójárt Erika

25. Kátai-Németh Vilmos

26. Molnár Zoltán

27. Kincse Csongor

28. Borsós Gabriella

29. Szafkó Zoltán

30. Kalázdi-Kerekes Kinga.

A teljes lista a Tisza Párt honlapján böngészhető.

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
