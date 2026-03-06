Egy ország várta Egressy Mátyás drogtesztjének eredményét

A Police.hu cikkéből kiderül, a rendőrség által meg nem nevezett 18 éves fiút január 17-én kezdték keresni, amikor nem ért haza egy belvárosi szórakozóhelyről. A nagy erőkkel folytatott kutatásba a rendőrségen és a társszerveken kívül civil szervezetek és magánemberek is bekapcsolódtak.

A BRFK feltérképezte, hogy a fiatal kikkel és hol volt a buli előtt, illetve merre járt, miután távozott a szórakozóhelyről. Tanúkat hallgattak ki, mobiltelefon-adatokat, valamint térfigyelő- és biztonsági kamerák felvételeit elemezték. Másodpercről másodpercre megvizsgálták a szórakozóhely belső felvételeit is: kikkel szórakozott, mikor és mit fogyasztott. Azt is megállapították, hogy

a fiatal egyszer sem hagyta őrizetlenül a poharát.

Az eljárás adatai mind arra utaltak, hogy a fiú a Lánchídról zuhant a Dunába.

A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szonárral felszerelt hajói napokig kutattak utána a zajló folyóban – hiába. A fővárosi rendőrök időközben azonosították és elfogták azt a férfit, aki egy buszon megtalálta és eltulajdonította a fiú elejtett mobiltelefonját. A fiatal holttestét végül február 21-én találták meg a Dunában, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás nem talált idegenkezűségre utaló sérülést, a toxikológiai vizsgálat eredménye pedig kimondta, hogy a fiú szervezetében nem volt kábítószer, gyógyszer vagy egyéb pszichoaktív anyag.

A BRFK minden részletre kiterjedő közigazgatási hatósági eljárása során ellenőriztek minden lehetséges nyomot, még a szóbeszédeket is. Semmi sem támasztotta alá, hogy a fiú kábítószert fogyasztott volna – akár önszántából, akár tudtán kívül. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal külső kényszer nélkül került a Dunába, és

a tragédia pontos indítékát is magával vitte

a jeges folyóba.