A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajója.
Nyitókép: Police.hu/Fülop Máté

Egy ország várta Egressy Mátyás drogtesztjének eredményét

Infostart

A toxikológiai vizsgálat megállapította, hogy nem volt kábítószer a Dunában megtalált fiatal holttestében, aki januárban egy belvárosi buli után tűnt el. Egyszer sem hagyta őrizetlenül a poharát.

A Police.hu cikkéből kiderül, a rendőrség által meg nem nevezett 18 éves fiút január 17-én kezdték keresni, amikor nem ért haza egy belvárosi szórakozóhelyről. A nagy erőkkel folytatott kutatásba a rendőrségen és a társszerveken kívül civil szervezetek és magánemberek is bekapcsolódtak.

A BRFK feltérképezte, hogy a fiatal kikkel és hol volt a buli előtt, illetve merre járt, miután távozott a szórakozóhelyről. Tanúkat hallgattak ki, mobiltelefon-adatokat, valamint térfigyelő- és biztonsági kamerák felvételeit elemezték. Másodpercről másodpercre megvizsgálták a szórakozóhely belső felvételeit is: kikkel szórakozott, mikor és mit fogyasztott. Azt is megállapították, hogy

a fiatal egyszer sem hagyta őrizetlenül a poharát.

Az eljárás adatai mind arra utaltak, hogy a fiú a Lánchídról zuhant a Dunába.

A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szonárral felszerelt hajói napokig kutattak utána a zajló folyóban – hiába. A fővárosi rendőrök időközben azonosították és elfogták azt a férfit, aki egy buszon megtalálta és eltulajdonította a fiú elejtett mobiltelefonját. A fiatal holttestét végül február 21-én találták meg a Dunában, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás nem talált idegenkezűségre utaló sérülést, a toxikológiai vizsgálat eredménye pedig kimondta, hogy a fiú szervezetében nem volt kábítószer, gyógyszer vagy egyéb pszichoaktív anyag.

A BRFK minden részletre kiterjedő közigazgatási hatósági eljárása során ellenőriztek minden lehetséges nyomot, még a szóbeszédeket is. Semmi sem támasztotta alá, hogy a fiú kábítószert fogyasztott volna – akár önszántából, akár tudtán kívül. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal külső kényszer nélkül került a Dunába, és

a tragédia pontos indítékát is magával vitte

a jeges folyóba.

Egy ország várta Egressy Mátyás drogtesztjének eredményét

Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

