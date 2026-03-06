Ha ezt elolvassa, azonnal frissíti az okostelefonját

129 hibát javított az Androidban a Google által kiadott frissítőcsomag. Az egyik sebezhetőség egy Qualcomm kijelzőkomponensben található, és már a támadók is aktívan kihasználják – írja a Bleeping Computer alapján a hvg.hu.

„Vannak arra utaló jelek, hogy a CVE-2026-21385 korlátozott, célzott kihasználás alatt állhat” – áll az Android 2025 márciusi biztonsági közlésében. A Google nem árult el további részleteket, ám a Qualcomm február 3-i közleménye szerint a grafikai komponensben megbúvó sebezhetőségről van szó.

Ezt a helyi támadók használhatják ki memóriakorrupció kiváltására.

A chipgyártó szerint december 18-án szerzett tudomást a hibáról, és február 2-án tájékoztatta róla az ügyfeleit.

Ami az Android frissítőcsomagját illeti, a javítások a rendszer számos sebezhetőségét orvosolják a különböző komponensekben.

A Google két javítócsomagot adott ki, a 2026-03-01-et és a 2026-03-05-öt. Utóbbi tartalmazza az előbbiben lévő összes javítást, valamint azokat, amelyek csak néhány eszközt érintenek.

A Pixel készülékek azonnal megkapták a frissítést, más gyártók eszközeire azonban csak később futhat majd be.