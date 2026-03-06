Újra tesztelte rettegett végítélet-rakétáját az Egyesült Államok – videó

Az Egyesült Államok újfent tesztelte félelmetes ballisztikus rakétáját Kalifornia partjainál, miközben a Közel-Keleten háború dúl – írja a New York Post híradása nyomán az Index.

A Minuteman III interkontinentális ballisztikus rakétatípus a hirosimai atombombánál hússzor pusztítóbb nukleáris robbanófejek hordozására is képes. A fegyver a Santa Barbara közelében található Vandenberg űrbázisról emelkedett a magasba. Az Amerikai Egyesült Államok Űrhaderejének jelentése szerint az éles töltet nélküli rakéta telibe találta a célterületet a Csendes-óceánon, a Marshall-szigetek közelében.

A kilövésre a hatékonyság és pontosság ellenőrzése miatt volt szükség a légierő parancsnokságának közlése szerint. A Globális Csapásmérő Parancsnokság ugyanakkor hangsúlyozta, a mostani teszt teljesen rutinszerű volt, és már hónapokkal ezelőtt kitűzték a dátumát, a kilövés tehát elvileg teljesen független volt a háborútól.

A Minuteman III akár három W62 Mk-12 nukleáris robbanófej hordozására is képes, amelyek hatóereje 170 kilotonna, vagyis egyenként 170 ezer tonna TNT-nek felel meg. Összehasonlításképp, a Hirosimára ledobott, Little Boy nevű atombomba 15 kilotonnás volt. A rakéta hatótávolsága 10 ezer kilométer, végsebessége 24 ezer kilométer per óra, és a világ bármely pontja elérhető vele.

Egy korábbi tesztkilövés videón is megtekinthető: