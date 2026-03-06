Messi és egy magyar játékos is Donald Trump vendége volt

Az elmúlt félévben másodszor találkozott Donald Trump aranylabdással: az első Cristiano Ronaldo volt, aki egy szaúdi küldöttség részeként jutott el a Fehér Házba.

Az Inter Miami előtt a 2023-as bajnokcsapat, a Columbus Crew volt az utolsó MLS-csapat, amelyik járt az elnöknél. Az LA Galaxy, a 2024-es győztes nem vett részt ilyen eseményen.

Telasco Segovia, az Inter Miami középpályása a hét elején jelezte, nem érzi különösebben fontosnak a meghívást, de ott lesz a küldöttségben.

„Azért megyünk, mert a legutóbbi szezon bajnokai vagyunk. Nem avatkozom a politikába, de tudom, hogy ez egy fontos esemény” – mondta.

„Igazán tehetséges embereket tisztelünk meg” – mondta Trump Messi és az Inter Miami csapata előtt. „Üdvözöljük a Fehér Házban, Lionel Messi.”

A látogatás során Trump méltatta Messi futballbeli nagyságát: „Üdvözlünk, Lionel Messi, a Fehér Házban... Nem tudom, lehet, hogy jobb vagy [mint Pelé]?” – kérdezte.

Trump az Inter Miami a bajnoki címért folytatott küzdelmére is kitért.

Jorge Mas, az Inter Miami tulajdonosa kiemelte az alkalom jelentőségét.

„Játszhatunk a nagyfiúkkal, játszhatunk a nehézsúlyúakkal. A ligánk a világ egyik legjobbja lehet” – mondta – „Az álmodozás, a kitartás, az előttünk álló akadályok leküzdésének képessége teszi lehetővé teszi számunkra, hogy továbbra is sikeresek legyünk. És remélhetőleg, Elnök Úr, ez nem az egyetlen látogatásunk itt, az MLS-kupa győzteseiként.”

Az események az Inter Miami küldöttségének tagja volt a csapat keretének amerikai–magyar kettős állampolgárságú játékosa, Pintér Dániel is.