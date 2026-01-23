Ennyit költött a kormány a legutóbbi nemzeti konzultációra

Az adóemelésekről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatos költségekről címmel megjelent a magyar kormány hivatalos honlapján egy dokumentum, amiből kiderül, mennyi pénzt költött a Miniszterelnöki Kabinetiroda arra a nemzeti konzultációra, amiben a Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről kérdezték az embereket. Magyar Péter és pártja az elmúlt időszakban többször is cáfolta, hogy erre készülne.

A hvg.hu azt írja, dokumentumban közöltek szerint a kormány két céggel kötött szerződést a nemzeti konzultációk elkészítéséhez:

a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt.-vel, ami a Nemzeti konzultáció az adóemelésekről című küldemények összeállítását, a borítékok előállítását és kiküldését végezte bruttó 3 593 279 079 forintért,

a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft.-vel, amelyek bruttó 401 152 360 forintért nyomtatták ki a nyilatkozatot, a miniszterelnöki levelet és a kérdőívet.

Az öt kérdéses nemzeti konzultáció összesen 3 994 431 439 forintba, azaz közel négy milliárd forintba került.

A nemzeti konzultációt 2025 szeptemberben indították, nem sokkal azután, hogy az Index az egyik cikkében azt állította: birtokukba került egy dokumentum, amely szerint a Tisza „brutális személyi jövedelemadó-emelésre készül”.