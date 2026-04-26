Az izraeli kormány sajtóhivatalának felvételén Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonon egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel a jeruzsálemi kormányfõi hivatalban 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. A síita állam válaszul rakétákat indított Izrael és a szomszédos arab országokban levõ amerikai katonai célpontok ellen.
Megmenekülhet Benjamin Netanjahu?

Jichák Hercog izraeli elnök csak azt követően fogja megfontolni Benjámin Netanjahu kormányfő kegyelmi kérvényét korrupciós ügyében, hogy a vádalkuval kapcsolatos minden lehetőség kimerült - jelentette ki vasárnap maga az izraeli államfő.

Netanjahu tagadja az ellene felhozott, egyebek között hivatalos személy által elkövetett csalással, visszaéléssel és vesztegetéssel kapcsolatos vádakat.

Hercog úgy fogalmazott, hogy a vádalku lenne a legjobb módja a közel egy évtizede húzódó ügy lezárásának. "Az elnök ezért úgy véli, hogy mielőtt a kegyelmi kérvénnyel foglalkozna, a felek között ki kell meríteni a tárgyalótermen kívüli megállapodás minden lehetőségét" - olvasható az államfő közleményében.

Netanjahu tavaly novemberben nyújtotta be kegyelmi kérelmét az államfőnek. A mindenkori izraeli államfőnek jogában áll kegyelemben részesítenie elítélteket, de arra még nem volt példa, hogy folyamatban lévő ügyben kapott volna valaki kegyelmet.

Az izraeli elnöki hivatal azt követően adott ki közleményt, hogy a The New York Times című amerikai napilap arról számolt be, hogy az elnök egyelőre nem hoz döntést a kegyelmi kérvényről, és közvetítést akar kezdeményezni, hogy az ügyben vádalku születhessen.

Újabb fordulat a Trump-merénylet kapcsán

Újabb fordulat a Trump-merénylet kapcsán
Feltételezhetően Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba az a férfi, aki a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél - közölte vasárnap Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter.
 

A nyílt utcán robbant pokolgép az európai országban: gyilkossági kísérlet miatt nyomoznak, de van, aki terrorcselekményről beszél

A nyílt utcán robbant pokolgép az európai országban: gyilkossági kísérlet miatt nyomoznak, de van, aki terrorcselekményről beszél

Gyilkossági kísérletként kezeli az észak-írországi rendőrség azt az autórobbantást, amelyet egyelőre ismeretlen tettesek hajtottak végre Belfast egyik délnyugati elővárosának rendőrőrse előtt.

Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak

Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak

A Red Bull milton keynes-i központjában a semmiből húztak fel egy korszerű motorgyárat - az eredmény magáért beszél.

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

