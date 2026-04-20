Volodimir Zelenszkij jelentős mozgósításra figyelmeztet

Oroszország vezetése mozgósításra készül, ez a fő oka annak, hogy jelentősen korlátozták a közösségi oldalak működését az országban – mondta vasárnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az elmúlt hónapok során a Kreml a korábbiaknál is jobban szigorította Oroszországban a megmaradt, nem állami közösségi oldalak használatát. Letiltották a Whatsappot és majdnem teljesen a Telegramot is. Hivatalosan Moszkva a bűnözés elleni küzdelemmel indokolja ezeket a lépéseket, az orosz felhasználókat próbálják egy MAX nevű, Kreml által irányított alkalmazás felé terelni – írja a Portfolio.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az internetes korlátozás fő oka az, hogy Oroszország valójában mozgósításra készül. Úgy látja, a Kreml célja, hogy több százezer civilt hívjon fegyverbe a Kreml, ezzel a terv egy nagyobb Ukrajna elleni offenzíva elindítása lenne.

Az ukrán vezető azt állítja, hogy a mozgósítást széles körű elégedetlenség, lázongás követné, ezért korlátozzák a közösségi médiát Oroszországban, így viszont nem tudnak szervezett csoportokat alkotni az elégedetlen orosz lakosok.

Moszkva legutóbb 2022 őszén rendelt el részleges mozgósítást, ekkor körülbelül 300 ezer embert szólítottak fegyverbe, elsősorban regisztrált tartalékosokat. A veszteségekről nem közölnek információkat, Kijev viszont 1 millió fő körülire becsli.