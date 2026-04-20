Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. március 12-én, egy nappal azután, hogy az Oroszországgal hadban álló Ukrajna beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az Egyesült Államokkal tartott szaúd-arábiai megbeszélésen. A Kreml közölte, hogy Moszkva tájékoztatást vár Washingtontól a dzsiddai amerikai-ukrán tárgyaláson megfogalmazott tűzszüneti javaslatról.
Volodimir Zelenszkij jelentős mozgósításra figyelmeztet

Az ukrán elnök összefüggést lát Oroszország minden eddiginél nagyobb közösségimédia-tilalma és egy lehetséges, több százezer fős mozgósítás között.

Oroszország vezetése mozgósításra készül, ez a fő oka annak, hogy jelentősen korlátozták a közösségi oldalak működését az országban – mondta vasárnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az elmúlt hónapok során a Kreml a korábbiaknál is jobban szigorította Oroszországban a megmaradt, nem állami közösségi oldalak használatát. Letiltották a Whatsappot és majdnem teljesen a Telegramot is. Hivatalosan Moszkva a bűnözés elleni küzdelemmel indokolja ezeket a lépéseket, az orosz felhasználókat próbálják egy MAX nevű, Kreml által irányított alkalmazás felé terelni – írja a Portfolio.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az internetes korlátozás fő oka az, hogy Oroszország valójában mozgósításra készül. Úgy látja, a Kreml célja, hogy több százezer civilt hívjon fegyverbe a Kreml, ezzel a terv egy nagyobb Ukrajna elleni offenzíva elindítása lenne.

Az ukrán vezető azt állítja, hogy a mozgósítást széles körű elégedetlenség, lázongás követné, ezért korlátozzák a közösségi médiát Oroszországban, így viszont nem tudnak szervezett csoportokat alkotni az elégedetlen orosz lakosok.

Moszkva legutóbb 2022 őszén rendelt el részleges mozgósítást, ekkor körülbelül 300 ezer embert szólítottak fegyverbe, elsősorban regisztrált tartalékosokat. A veszteségekről nem közölnek információkat, Kijev viszont 1 millió fő körülire becsli.

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Megszólalt új szerződéséről Szoboszlai Dominik: ezek nem a legjobb hírek, bukhatja milliárdjait?

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

