2026. március 27. péntek Hajnalka
JAS-39 Gripen harcigépek.
Nyitókép: Facebook / Army Military Force

Berepülő drónok – NATO-segítséget kér a balti trió

Infostart / MTI

Észtország, Lettország és Litvánia pénteken felszólította a NATO-t, hogy erősítse meg a térség légvédelmét, miután a napokban több drón hatolt be a balti országok légterébe és zuhant le a területükön.

„Fel kell gyorsítani a NATO-légvédelem, ezen belül a drónok elleni védekezés megerősítését. A szövetségeseknek sürgősen meg kell erősíteniük a hatékony felderítéshez és elfogáshoz szükséges képességeket" – írta a három EU- és NATO-tagállam védelmi minisztere közös nyilatkozatában.

A héten mindhárom ország légterét megsértette egy-egy drón, amelyek le is zuhantak a területükön. A drónokat az Oroszország északnyugati részén lévő célpontok elleni ukrán támadásban vetették be, ennek során tértek el céljuktól. Az incidensek miatt személyi sérülés nem történt, és jelentős anyagi kárról sem érkezett jelentés.

„Ezek az incidensek felhívták rá a figyelmet, hogy sürgősen meg kell erősíteni a felkészültségünket

és be kell ruházni a védelmi képességek fejlesztésébe" – fogalmazott Hanno Pevkur észt, Andris Spruds lett és Robertas Kaunas litván védelmi miniszter.

Hozzátették: a balti államokban fenn kell tartani és tovább kell erősíteni a NATO repülőinek és légvédelmi rendszereinek jelenlétét, hogy minden légi fenyegetéssel, köztük a drónokkal is szembe tudjanak szállni.

Oroszország Ukrajna ellen négy éve indított háborújában komoly szerepet kapnak a drónok. A zavaróeszközökkel eltérített drónok kockázatot jelenthetnek a szomszédos országokra nézve.

