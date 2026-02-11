Hiába szúrták hátba, egyelőre kitart a brit miniszterelnök

„Soha nem fogok hátat fordítani annak az országnak, amelyet szeretek” – fogalmazott Sir Keir Starmer kedden egy lakossági fórumon, alig egy nappal az után, hogy látványosan megingott a kormányfői pozíciója. Vasárnap és hétfőn lemondott két közeli tanácsadója, a kabinetfőnöke és a kommunikációs igazgatója, akik magukra vállalták, hogy ők terjesztették fel Peter Mandelsont, a Munkáspárt nagy manipulátorát, avagy a „Sötétség hercegét” a washingtoni nagyköveti posztra.

Keir Starmer ugyan tagadta, hogy részletekbe menően tudta volna, milyen bensőséges volt a viszony Lord Mandelson és a pedofília miatt elítélt Jeffrey Epstein között, sajtóhírek szerint még a kinevezés előtt megosztottak vele ilyen információkat. Most azonban már az is baj Peter Mandelsonnal, hogy bizalmas brit kormányzati anyagokat osztott meg Jeffrey Epsteinnel.

Ezután már a pártjából is nyíltan nekimentek a másfél éve hatalomra került Keir Starmernek. A késeket a balszárny kezdte élezni, amely szerint a centrista Keir Starmer és korábban az új-munkáspárti arisztokrácia illusztris tagja, Peter Mandelson elárulták a baloldali értékeket.

Meg is indult a puccskísérlet

Hétfőn Anas Sarwar, a Munkáspárt skóciai szárnyának vezetője felszólította a lemondásra a brit kormányfőt. A kezdeményezés azonban gyorsan kifulladt: a kabinet tagjai rövid időn belül felsorakoztak Keir Starmer mögött, aki még aznap este beszédet mondott a parlamenti frakció előtt. Itt kiadták a minisztereknek, hogy Keir Startmert támogató bejegyezéseket posztoljanak. Két, a helyére pályázó miniszter gyorsan visszakozott, ahogy – látszólag – korábbi helyettese, a balszárny és a szakszervezetek által kedvelt, de zűrös ingatlanadóügye miatt háttérbe vonulásra kényszerült Angela Rayner is.

A miniszterelnök emlékeztetett: a választók 2024-ben elsöprő többséggel adtak felhatalmazást a Munkáspártnak az ország megváltoztatására. Mint fogalmazott:

nem hagyja cserben sem az embereket, akikért küzd, sem a mandátumot, amelyet kapott.

Egy másik erős riválist, Andy Burnham manchesteri polgármestert nem engedtek indulni egy előre hozott választáson, így nem lehet belőle parlamenti képviselő és pártvezető sem – legalábbis egyelőre. A The Telegraph konzervatív lap négy forgatókönyvéből az első így nem valósult meg: ez arról szólt, hogy már az első napokban lemond a miniszterelnök. A további három forgatókönyv is Keir Starmer lemondásáról szól, csak ezek alapján már később távozik. A lap magát „megveszekedett torynak” mondó kolumnistája szerint a baloldali kormányfő megfúrása most nagyon nem jó ötlet.

A brit inflációt épphogy megzabolázták, a termelékenység javul, az adósságráta jobb, mint az euróövezetben, a gazdaság pedig magára találhatna, ha nem buktatnák meg Keir Starmert a saját emberei és nem lépne a helyébe egy jóval baloldalibb vezető.

A piacok már most is megijedtek: a brit államkötvények hozama 4,5 százalék. Ez 1,25 százalékponttal magasabb, mint Marokkóé, ami a lap tudósítása szerint „szégyen”. Mint fogalmaznak,

az ország nevetség tárgya, arról ismert immár, hogy „hisztis módon megszabadul a vezetőitől és csapong a különböző politikai irányvonalak között”.

„A kormányfő nem követett el semmilyen bűnt. Soha nem találkozott Jeffrey Epsteinnel és nem említik az iratokban. Csak egy őrült fordítana hátat a kedvező gazdasági helyzetnek és okozná az államkötvények drágulását és a font bedőlését” – írja a brit elitet ostorozva a The Telegraph.