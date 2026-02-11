ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.76
usd:
317.73
bux:
129235.64
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Keir Starmer brit miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Nagy-Britannia ellen kilátásba helyezett amerikai büntetõvámokról a londoni miniszterelnöki rezidencián, a Downing Street 10-ben 2026. január 19-én. Donald Trump amerikai elnök további vámokkal sújtaná azokat az országokat, amelyek ellenzik, hogy a jelenleg Dániához tartozó Grönland amerikai ellenõrzés alá kerüljön.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Tolga Akmen

Hiába szúrták hátba, egyelőre kitart a brit miniszterelnök

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Egyelőre dacos és nem hajlandó megfutamodni Keir Starmer, akit már a saját pártjából is egyre hevesebben támadnak, amire az Epstein–Mandelson-botrány adta meg az indokot. A valódi ok azonban az lehet, hogy Munkáspárt radikális szárnya szerint most jött el az idő a palotaforradalomra.

„Soha nem fogok hátat fordítani annak az országnak, amelyet szeretek” – fogalmazott Sir Keir Starmer kedden egy lakossági fórumon, alig egy nappal az után, hogy látványosan megingott a kormányfői pozíciója. Vasárnap és hétfőn lemondott két közeli tanácsadója, a kabinetfőnöke és a kommunikációs igazgatója, akik magukra vállalták, hogy ők terjesztették fel Peter Mandelsont, a Munkáspárt nagy manipulátorát, avagy a „Sötétség hercegét” a washingtoni nagyköveti posztra.

Keir Starmer ugyan tagadta, hogy részletekbe menően tudta volna, milyen bensőséges volt a viszony Lord Mandelson és a pedofília miatt elítélt Jeffrey Epstein között, sajtóhírek szerint még a kinevezés előtt megosztottak vele ilyen információkat. Most azonban már az is baj Peter Mandelsonnal, hogy bizalmas brit kormányzati anyagokat osztott meg Jeffrey Epsteinnel.

Ezután már a pártjából is nyíltan nekimentek a másfél éve hatalomra került Keir Starmernek. A késeket a balszárny kezdte élezni, amely szerint a centrista Keir Starmer és korábban az új-munkáspárti arisztokrácia illusztris tagja, Peter Mandelson elárulták a baloldali értékeket.

Meg is indult a puccskísérlet

Hétfőn Anas Sarwar, a Munkáspárt skóciai szárnyának vezetője felszólította a lemondásra a brit kormányfőt. A kezdeményezés azonban gyorsan kifulladt: a kabinet tagjai rövid időn belül felsorakoztak Keir Starmer mögött, aki még aznap este beszédet mondott a parlamenti frakció előtt. Itt kiadták a minisztereknek, hogy Keir Startmert támogató bejegyezéseket posztoljanak. Két, a helyére pályázó miniszter gyorsan visszakozott, ahogy – látszólag – korábbi helyettese, a balszárny és a szakszervezetek által kedvelt, de zűrös ingatlanadóügye miatt háttérbe vonulásra kényszerült Angela Rayner is.

A miniszterelnök emlékeztetett: a választók 2024-ben elsöprő többséggel adtak felhatalmazást a Munkáspártnak az ország megváltoztatására. Mint fogalmazott:

nem hagyja cserben sem az embereket, akikért küzd, sem a mandátumot, amelyet kapott.

Egy másik erős riválist, Andy Burnham manchesteri polgármestert nem engedtek indulni egy előre hozott választáson, így nem lehet belőle parlamenti képviselő és pártvezető sem – legalábbis egyelőre. A The Telegraph konzervatív lap négy forgatókönyvéből az első így nem valósult meg: ez arról szólt, hogy már az első napokban lemond a miniszterelnök. A további három forgatókönyv is Keir Starmer lemondásáról szól, csak ezek alapján már később távozik. A lap magát „megveszekedett torynak” mondó kolumnistája szerint a baloldali kormányfő megfúrása most nagyon nem jó ötlet.

A brit inflációt épphogy megzabolázták, a termelékenység javul, az adósságráta jobb, mint az euróövezetben, a gazdaság pedig magára találhatna, ha nem buktatnák meg Keir Starmert a saját emberei és nem lépne a helyébe egy jóval baloldalibb vezető.

A piacok már most is megijedtek: a brit államkötvények hozama 4,5 százalék. Ez 1,25 százalékponttal magasabb, mint Marokkóé, ami a lap tudósítása szerint „szégyen”. Mint fogalmaznak,

az ország nevetség tárgya, arról ismert immár, hogy „hisztis módon megszabadul a vezetőitől és csapong a különböző politikai irányvonalak között”.

„A kormányfő nem követett el semmilyen bűnt. Soha nem találkozott Jeffrey Epsteinnel és nem említik az iratokban. Csak egy őrült fordítana hátat a kedvező gazdasági helyzetnek és okozná az államkötvények drágulását és a font bedőlését” – írja a brit elitet ostorozva a The Telegraph.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Hiába szúrták hátba, egyelőre kitart a brit miniszterelnök

nagy-britannia

miniszterelnök

munkáspárt

keir starmer

peter mandelson

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Össztűz” – Robert Fico nem akármivel fenyegeti Brüsszelt

„Össztűz” – Robert Fico nem akármivel fenyegeti Brüsszelt

Az elektromos energia árának csökkentését tartja az egyik legfontosabb európai uniós feladatnak Ausztria, Szlovákia és Csehország miniszterelnöke. A három ország kormányfője a slavkovi formátum találkozóján közös nyilatkozatot fogadott el, amelyben rögzítették álláspontjukat a csütörtöki, február 12-i rendkívüli uniós csúcs előtt.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új vezető érkezik a magyarországi Suzuki élére

Új vezető érkezik a magyarországi Suzuki élére

Márciustól vezetőváltás lesz a Magyar Suzuki Zrt. élén: a vezérigazgatói posztot Fumito Szakai veszi át Maszato Acumitól, aki öt éven át irányította az esztergomi autógyárat. Az új vezető régóta dolgozik a japán konszernnél, elődje pedig távozásakor a vállalat stabil működését és az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeit emelte ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva leépítés jön a Heinekennél: ezrek munkája kerülhet veszélybe

Durva leépítés jön a Heinekennél: ezrek munkája kerülhet veszélybe

A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia. Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 09:39
„Össztűz” – Robert Fico nem akármivel fenyegeti Brüsszelt
2026. február 11. 06:24
Újra fellángolt a vita Szlovákiában az Ukrajnába küldött fegyverek ügyében
×
×
×
×