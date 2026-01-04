Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, mi lett volna az

„Azt hiszem, az embereknek meg kell érteniük, hogy ő (Donald Trump) nem egy olyan elnök, aki csak beszél, leveleket ír, sajtótájékoztatókat tart. Ha azt mondja, hogy komolyan gondolja, akkor komolyan is gondolja. Ne játsszatok játékokat. Ne játsszatok ezzel a hivatalban lévő elnökkel, mert az nem fog jól végződni” – hangzik el a drámai üzenet a Fehér Ház által a rajtaütés után közzétett videóban Marco Rubio külügyminiszter szájából. Rubio egyébként Kubának is meglehetősen sarkosan üzent.

Az amerikai sajtóban már felmerült, hogy a venezuelai elnök kaphatott egy utolsó ajánlatot, mielőtt az Egyesült Államok csapatai beavatkoztak volna és szombat hajnalban elvitték rejtekhelyéről Nicolás Madurót és feleségét.

A The New York Times most azt írta, hogy a venezuelai elnök december végén elutasította Donald Trump ultimátumát, amely

arra szólította fel, hogy hagyja el az országot, és vonuljon törökországi emigrációba.

A tárgyalásokban részt vevő amerikai és venezuelai források szerint Maduró ehelyett rendszeresen táncolt az állami televízióban. Mint a Portfolio idézte az amerikai lap értesülését, a Trump-kormányzat egyes tagjai szerint Maduro ezzel a viselkedéssel gúnyt űzött belőlük, és blöffnek tekintette a fenyegetéseket. A Fehér Ház lényegében ezért döntött a katonai fellépés mellett, melynek részleteiről itt írtunk.