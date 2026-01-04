ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 4. vasárnap
Nicolás Maduro venezuelai elnök beszédet mond támogatói elõtt a Santa Inés-i csata 166. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen Caracasban 2025. december 10-én, amikor María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetõ Nobel-békedíjat kapott Norvégiában a demokratikus jogok venezuelai érvényesítésére irányuló erõfeszítései elismeréseként.
Nyitókép: MTI/AP/Ariana Cubillos

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, mi lett volna az

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Madurónak volt egy utolsó esélye, amíg el nem játszotta azt – ezzel a címmel adott ki videót a szombati nagyszabású, Venezuelában végrehajtott akció után a Fehér Ház. A The New York Times megírta, mi lehetett Donald Trump amerikai elnök nagy ajánlata a venezuelai vezetőnek.

„Azt hiszem, az embereknek meg kell érteniük, hogy ő (Donald Trump) nem egy olyan elnök, aki csak beszél, leveleket ír, sajtótájékoztatókat tart. Ha azt mondja, hogy komolyan gondolja, akkor komolyan is gondolja. Ne játsszatok játékokat. Ne játsszatok ezzel a hivatalban lévő elnökkel, mert az nem fog jól végződni” – hangzik el a drámai üzenet a Fehér Ház által a rajtaütés után közzétett videóban Marco Rubio külügyminiszter szájából. Rubio egyébként Kubának is meglehetősen sarkosan üzent.

Az amerikai sajtóban már felmerült, hogy a venezuelai elnök kaphatott egy utolsó ajánlatot, mielőtt az Egyesült Államok csapatai beavatkoztak volna és szombat hajnalban elvitték rejtekhelyéről Nicolás Madurót és feleségét.

A The New York Times most azt írta, hogy a venezuelai elnök december végén elutasította Donald Trump ultimátumát, amely

arra szólította fel, hogy hagyja el az országot, és vonuljon törökországi emigrációba.

A tárgyalásokban részt vevő amerikai és venezuelai források szerint Maduró ehelyett rendszeresen táncolt az állami televízióban. Mint a Portfolio idézte az amerikai lap értesülését, a Trump-kormányzat egyes tagjai szerint Maduro ezzel a viselkedéssel gúnyt űzött belőlük, és blöffnek tekintette a fenyegetéseket. A Fehér Ház lényegében ezért döntött a katonai fellépés mellett, melynek részleteiről itt írtunk.

