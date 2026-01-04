Kuba és Kolumbia is komoly üzenetet kapott Amerikától a venezuelai támadás után

Egy brooklyni börtönben tartják őrizetben Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket amerikai katonai műveletben fogtak el Caracasban, helyi idő szerint szombaton hajnalban.

A dél-amerikai ország Egyesült Államokban vád alá helyezett vezetőjét szombaton átszállították New Yorkba. Videófelvételek tanúsága szerint helikopterrel érkezett a Hudson folyó partján működő leszállóhelyre, ahonnan komoly biztosítás mellett a Metropolitan Detention Centerbe vitték, Brooklyn városrészbe.

A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro a várakozások szerint már

hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

A Venezuelában történtek miatt hétfőn összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, amelynek rendkívüli ülését Gustavo Petro kolumbiai elnök és Yvan Gil venezuelai külügyminiszter kezdeményezte Oroszország támogatásával.

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szombaton – szóvivője útján – „komoly aggodalmának” adott hangot a Venezuelában történtek miatt, és „veszélyes precedenst” említett.

Donald Trump amerikai elnök szombaton Floridában tartott sajtótájékoztatóján számolt be a venezuelai katonai műveletről, valamint közölte, hogy átmeneti időre az Egyesült Államok átveheti Venezuela irányítását, amíg egy „békés” és „jogszerű” hatalmi átmenet megvalósul. Arról is beszélt, hogy

amerikai olajcégek segítségével újítanák fel a dél-amerikai ország kőolaj-kitermelő infrastruktúráját.

Nemzetközi kőolajipari statisztikák szerint jelenleg Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kitermelhető kőolaj-készletével.

Az elnök floridai sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy Nicolás Maduro letartóztatásának ellenére érvényben van a Maduro-rezsim ellen korábban elrendelt olajembargó.

Donald Trump egy kérdésre válaszolva figyelmeztette Gustavo Petro kolumbiai elnököt, utalva arra, hogy a Venezuelával szomszédos országban hasonlóképpen kiterjedt kábítószer-előállítás és -kereskedelem zajlik, az amerikai elnök szavai szerint az ottani hatalom tudtával.

Marco Rubio külügyminiszter a sajtótájékoztatón

Kuba vezetése felé intézett figyelmeztetést, mondván, hogy „a helyükben most aggódna”.

Dan Caine tábornok, az Egyesült Államok hadseregének egyesített vezérkari főnöke a floridai sajtótájékoztatón ismertette, hogy a szombati katonai akcióban 150 repülőgép vett részt, köztük F-35-ös és F-22-es vadászgépek, valamint B-1-es bombázók és helikopterek, hozzátéve, hogy a teljes küldetés 2 óra 20 percig tartott.

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszer washingtoni idő szerint a szombat délutáni órákban közleményt adott ki arról, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a polgári légiközlekedés védelmében korlátozta a légtérhasználatot katonai mozgások miatt. Hozzátette, hogy az intézkedés átmeneti időre érvényes.

Donald Trump szombaton egy interjúban a katonai művelet részleteivel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy azt

eredetileg négy nappal korábbi időpontra tervezték, de az időjárási körülmények miatt napokig halasztani kellett a beavatkozást.

Az amerikai politika szereplői közül több demokrata választott tisztségviselő bírálatot fogalmazott meg a venezuelai katonai beavatkozás nyomán. Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségének vezetője, valamint Hakeem Jeffries, a képviselőházban kisebbségben politizáló demokraták vezetője közös nyilatkozatban szólította fel a Trump-adminisztrációt, hogy a jövő hét első felében tájékoztassa a Kongresszus tagjait a történtekről.

Donald Trump elnök előzőleg elismerte, hogy a Kongresszus tagjait előzetesen nem értesítették a katonai akcióról, ami azzal magyarázott, hogy a kongresszusi politikusok „hajlamosak a kiszivárogtatásra”.