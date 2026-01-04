ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai haditengerészet képén a USS Iwo Jima amerikai hadihajó az Amerikai Virgin-szigetekhez tartozó St. Croix-on fekvõ Frederikstedben 2025. december 11-én. A hadihajó szállítja az Egyesült Államokba Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit a feleségével amerikai katonák elfogtak 2026. január 3-án.
Nyitókép: MTI/AP/Amerikai haditengerészet

Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót

Infostart

Hónapokon át amerikai kémek figyelték Nicolás Maduro venezuelai elnök minden lépését, miközben aprólékos terv készült az elfogására, és a hadműveletben részt vevő elit csapatok a titkos rejtekhely másán gyakoroltak. „Tudták, hogy jövünk” – számos részlet ismertté vált az akcióról, melyet győzedelmes videóval mutatott be Donald Trump elnök.

Egy kémekből álló kis egység, köztük egy, a venezuelai kormányon belül dolgozó személy aprólékos megfigyeléseket készített Nicolás Maduro életéről. Tudták, hol alszik a 63 éves elnök, mit eszik, mit visel, sőt, magas rangú katonai tisztviselők szerint, még a háziállatai viselkedését is tanulmányozták. Hónapokig folyt ez a munka, mielőtt sor került a szombati amerikai beavatkozásra.

A „Teljes Elhatározás Hadművelet” névre keresztelt tervezett akció hosszú megfigyelés és mindenre kiterjedő próbák után nyerte el végleges forgatókönyvét december elején. Az amerikai elit csapatok Maduro caracasi menedékházának pontos, teljes méretű másolatát is elkészítették, hogy gyakorolják a belépési útvonalaikat.

A tervet – amely a hidegháború óta nem látott rendkívüli amerikai katonai beavatkozást jelentett Latin-Amerikában – szigorúan őrizték, még a Kongresszust sem tájékoztatták, semmilyen konzultációt nem folytattak róla, Donald Trump szerint azért, hogy nehogy kiszivárogjon valamilyen információ. A részletek pontos meghatározása után a magas rangú katonai tisztviselőknek még meg kellett várniuk az optimális körülményeket az induláshoz.

Maximalizálni akarták a meglepetés erejét. Négy nappal korábban, amikor Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta a tervet, egyszer már majdnem elindították az akciót, de végül úgy döntöttek, megvárják, míg jobb időjárás lesz kevesebb felhőzettel.

„Karácsony és újév heteiben az Egyesült Államok hadseregének tagjai, férfiak és nők, készenlétben álltak, türelmesen várva a megfelelő helyzetre és arra, hogy az elnök elrendeltje a bevetést” – mondta Dan Caine tábornok, az Egyesült Államok hadseregének egyesített vezérkari főnöke, az ország legmagasabb rangú katonatisztje szombati sajtótájékoztatóján.

Trump végül péntek este 22.46-kor (greenwichi idő szerint szombat hajnali 3:46-kor) adta ki a parancsot a küldetés megkezdésére. A parancs röviddel éjfél előtt érkezett Caracasba. Ezt követően egy két óra húsz perces légi, szárazföldi és tengeri akció következett, amelynek híre aztán sokakat megdöbbentett Washingtonban és szerte a világon.

A BBC szerint

a küldetés a mérete és pontossága tekintetében gyakorlatilag példa nélküli volt.

Trump nem a Fehér Ház erre kijelölt szobájából követte élőben a missziót, hanem tanácsadói köréből a floridai Palm Beach-i Mar-a-Lago klubjából. Jelen volt John Ratcliffe, a CIA igazgatója és Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere.

„Hihetetlen látvány volt” – mondta Trump szombaton. „Ha láttad volna, mi történt, szó szerint úgy néztem, mintha egy tévéműsort néznék. És ha láttad volna a sebességet, az erőszakot... az egyszerűen egy csodálatos dolog volt, egy csodálatos munka, amit ezek az emberek végeztek.”

Az elmúlt hónapokban több ezer amerikai katonát vezényeltek a régióba egy repülőgép-hordozóval és több tucat hadihajóval egyetemben, miközben Donald Trump kábítószer-kereskedelemmel és kábítószer-terrorizmussal vádolta meg Madurót, és ezzel az indokkal az amerikaiak több tucat kisebb hajót robbantottak fel azzal a gyanúval, hogy kábítószert szállítottak a régión keresztül.

De az „Abszolút Elhatározás Hadművelet” első jelei az égen bukkantak fel. Több mint 150 repülőgépet – köztük bombázókat, vadászgépeket és felderítő repülőgépeket – vetettek be végül az éjszaka folyamán. „Rendkívül összetett volt az egész manőver, a leszállások, a repülőgépek száma” – mondta Trump a Fox Newsnak, hozzátéve: „minden lehetséges helyzetre volt egy vadászgépünk.”

Caracasban hangos robbanásokra ébredtek helyi idő szerint hajnali 2 óra körül (greenwichi idő szerint reggel 6-kor), és füstfelhők emelkedtek a város fölé. „Hatalmas hangot hallottam, egy hangos csattanást” – mondta Ana Vanessa Herrero riporter a BBC-nek. „Az összes ablakot elmozdította. Közvetlenül ezután egy hatalmas füstfelhőt láttam, ami szinte teljesen eltakarta a kilátást.” Hozzátette: „Repülők és helikopterek repkedtek az egész városban.”

A küldetésben résztvevő vadászgépekről és a robbanásokról számos videó került fel a közösségimédia-felületekre – az egyik videó egy helikopterkonvojt mutatott, amely alacsony magasságban repült Caracas felett, miközben füst emelkedett fel a robbanások nyomán.

„Körülbelül 01:55-kor ébredtünk fel a robbanások dübörgésére és a Caracas felett repülő repülőgépek zúgására” – mondta Daniela, egy szemtanú a BBC-nek. Hozzátette: a támadás idején teljes sötétség volt, csak a robbanások fénye villant fel. Közben „a szomszédok üzeneteket váltottak a lakópark csevegőcsoportjában – mindannyian zavarodottak voltak, nem tudták, mi történik, és rémültek voltak a robbanások miatt.”

A tisztviselők szerint az amerikai csapások egy része légvédelmi rendszereket és egyéb katonai célpontokat vett célba. Az Egyesült Államok még a misszió megkezdése előtt kikapcsolta az áramot Caracasban.

Miközben Caracasban zajlottak a légitámadások, az amerikai erők behatoltak a városba. A CBS szerint közöttük voltak a Delta Force elit egység (az amerikai hadsereg legfőbb különleges műveleti egysége) tagjai is. Komoly fegyverekkel voltak felszerelve, és még lángvágót is magukkal vittek arra az esetre, ha át kellene vágniuk Maduro rejtekhelyének fémajtóit.

Dan Caine tábornok szerint a csapatok röviddel a helyi idő szerint 02:01-kor megkezdődött támadások után érkeztek meg Maduro rejtekére. Trump a helyet Caracas szívében található katonai „erődítménynek” nevezte, és azt mondta:

„Készenlétben vártak ránk. Tudták, hogy jövünk.”

A csapatok megérkezésükkor tűz alá kerültek, és az egyik amerikai helikoptert eltalálták, de az repülésképes maradt. „A csapatok leszálltak Maduro komplexumában, gyors, precíz és fegyelmezett módon indultak az elfogásra” – mondta Caine tábornok.

„Egyszerűen betörtek, és olyan helyekre is bejutottak, ahová valójában nem lehetett bejutni, acélajtókon hatoltak át, amelyeket éppen ennek megakadályozására helyeztek el ott” – jegyezte meg Trump.

Csak az akció – amelynek során Maduro feleségét, Cilia Flores-t is elfogták – lefolytatása közben kezdte Rubio értesíteni a törvényhozókat a műveletről, ami kiváltotta néhány amerikai kongresszusi képviselő haragját.

„Hadd legyek világos: Nicolas Maduro illegitim diktátor. De katonai akciót indítani a kongresszus jóváhagyása és a további lépésekre vonatkozó hiteles terv nélkül meggondolatlanság” – mondta Chuck Schumer, a demokrata párt vezetője.

Az akciót észlelve Trump szerint a venezuelai elnök – aki állítólag az elmúlt hónapokban egyre inkább kubai testőrökre támaszkodott – megpróbált egy biztonsági szobába menekülni.

El is jutott annak az ajtajáig, de az amerikai elnök szerint azt már nem tudta bezárni,

olyan gyorsan rohanták le a helyet az amerikaiak.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok megölhette volna-e az elnöki posztot 2013-ban átvevő autoriter venezuelai vezetőt, ha ellenállt volna a letartóztatásnak, Trump azt válaszolta: „Meglehet.”

Az amerikai oldalon „néhány ember megsérült”, mondta, de amerikai katonák nem haltak meg. A venezuelai hatóságok nem erősítették meg, hogy lenne áldozat.

Szombaton helyi idő szerint 04:20-kor helikopterek hagyták el Venezuela légterét az amerikai igazságügyi minisztérium őrizetébe került Maduróval és feleségével a fedélzeten. Mindkettejüket New York államba vitték, ahol büntetőeljárás indul ellenük. Majdnem pontosan egy órával később Trump bejelentette a világnak Maduro elfogásának hírét. „Maduro és felesége hamarosan szembesülni fog az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével” – jelentette ki.

(A nyitóképen az amerikai haditengerészet fotója a USS Iwo Jima amerikai hadihajóról az Amerikai Virgin-szigetekhez tartozó St. Croix-on fekvő Frederikstedben 2025. december 11-én. Ezzel szállították az Egyesült Államokba Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit a feleségével amerikai katonák fogtak el 2026. január 3-án.)

