ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője a Hszi Csin-ping kínai államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével, valamint a két ország küldöttségének tagjaival folytatott tárgyaláson a moszkvai Nagy Kreml-palotában 2023. március 21-én. Hszi Csin-ping előző nap érkezett háromnapos állami látogatásra Oroszországba.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev

Moszkva is megszólalt a Venezuela elleni amerikai támadás után

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jogellenes, de bizonyos mértékben következetes Donald Trump amerikai elnök venezuelai fellépése, mert minden területen hazája érdekeit védi – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke vasárnap a TASZSZ hírügynökségnek.

„El kell ismerni, hogy Trumptól, magatartásának nyilvánvaló jogellenessége ellenére, bizonyos következetességet nem lehet eltagadni. Csapatával nagyon keményen védi országának nemzeti érdekeit. Mindet: a politikaiakat – Latin-Amerika az Egyesült Államok hátsó udvara –, és gazdaságiakat – adjátok ide nekünk az olajat és a többi természeti kincset!” – mondta.

Medvegyev hozzátette, hogy ezt az álláspontot nem Trump találta ki.

„Samu bácsi fő motivációja mindig egyszerű volt: mások készleteinek megszerzése. Elég csak az aljas, cinikus (Madeleine) Albright asszonyra (volt amerikai külügyminiszterre) gondolni, aki szégyentelenül kijelentette: igazságtalan, hogy Oroszország ilyen gazdagság birtokába jutott. Ezért ezt újra kell osztani. Csakúgy, mint az Ukrajnában található ritkaföldfémeket. Trump éppen ezekre gondolt először” – nyilatkozott a volt elnök és kormányfő.

„Trump ezt nem is titkolja. Mit is mondhatnánk – ez a lex fortissimum, vagyis az erősebb joga.

De akkor mondjuk meg egyenesen a »napfényes Pindosztánból való barátainknak«, hogy most már nincs semmi, amiért akár formálisan is szemrehányást tehetnének országunknak.

Nicolás Maduro és feleségének elfogása még nagyobb gyűlöletet fog szülni a gringók iránt Latin-Amerikában” – fogalmazott. (Pindosztán az Egyesült Államok gúnyneve az orosz szlengben.)

Az európai országoknak a venezuelai eseményekre adott reakcióját a kettős mérce klasszikus példájának nevezte. Úgy vélekedett, hogy „a gyáva és függő euródegeneráltak nagyon szeretnék Washingtonnak minél mélyebben benyalni”, ezért „fecsegnek” a venezuelai demokrácia támogatásáról, egyúttal megpróbálva igazolni a nemzetközi jog megsértését. Medvegyev szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök illegitimitásának kérdését az „európai bolondok” korábban nem vetették fel, ezért „a kijevi bohócnak biztosan nem érdemes ellazulnia”, mert a hivatali ideje rég lejárt.

„Az eltávolítása a legközelebbi jövő kérdése” – vélekedett, hozzátéve, hogy ha valakit drogterjesztésért üldözni lehet, akkor az „a narkópojáca és bandája”.

„A jenkik, akik már létrehoztak egy ilyen »precedenst« Maduróval, megismételhetik mindezt a banderista fattyakkal is” – nyilatkozott.

Medvegyev úgy vélekedett, hogy a caracasi események után „mindenki számára világos, hogy egyetlen olyan ország sem érezheti magát biztonságban, amely valamilyen formában nem tetszik az Egyesült Államoknak”. Közéjük sorolta a Grönland felett ellenőrzést gyakorló Dániát is, és nem zárta ki a „neonáci” (Fridrich) Merz (német kancellár) elrablását sem.

Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az ENSZ nem képes befolyásolni az eseményeket.

„Célunk az, hogy megakadályozzuk a globális katasztrófát olyan körülmények között, amikor a visszatartó mechanizmusok nem működnek.

Jelenleg a világ többségét alkotó országok tesznek erőfeszítéseket arra, hogy szembeszálljanak az úgynevezett kollektív Nyugat neokolonialista, imperialista törekvéseivel. A folyamat lassan, de mégis halad előre. És ez óvatos reményt kelt”

– mondta.

Végezetül leszögezte, hogy a mai Oroszország a legjelentősebb nukleáris hatalom, amely képes megvédeni magát és szövetségeseit, és ezt szükség esetén meg is fogja tenni, akár megelőző jelleggel is.

„Így vagy úgy, de manapság a nukleáris fegyverek birtoklása a legjobb garanciája az állam biztonságának” – állította.

Andrej Klisasz, az orosz parlamenti felsőház alkotmányos törvényhozási és államépítési bizottságának elnöke vasárnap a Telegram-csatornáján úgy vélekedett, hogy Trump „megtagadta a szuverenitás jogát a nyugati félteke összes országától” és hogy „európai vazallusainak” is fel kell készülniük.

Alekszej Puskov, a orosz felsőház információpolitikai bizottságának elnöke, ugyancsak Telegram-bejegyzésben, úgy vélekedett, hogy „a kulcs ahhoz, hogy megértsük, mi történt Venezuelában, természetesen nem a kábítószer és nem Maduro”, hanem az olajkészletei feletti ellenőrzés megszerzése. Felhívta a figyelmet arra, hogy a venezuelai elnök elfogása elé időzítették a María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető Nobel-békedíjjal való kitüntetését, ami a venezuelai „rendszerváltás” témáját előbb a világsajtó egyik legfontosabb témájává tette, majd ezt maga Trump is szóba hozta.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton felhívta Delcy Rodríguez venezuelai alelnököt, akinek kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel szemben elkövetett „fegyveres agresszió” ügyében és közölte, hogy

Moszkva továbbra is támogatni fogja Caracasnak a nemzeti érdekeket és a szuverenitást védő politikáját.

A felek síkra szálltak a további eszkaláció elkerülése és a helyzet tárgyalásos megoldása mellett, valamint kifejezték elkötelezettségüket a kétoldalú átfogó stratégiai partnerség további erősítése mellett.

Lavrov és fehérorosz hivatali partnere, Makszim Rizsenkov szombaton kettőjük telefonbeszélgetése során egyhangúlag elítélte az Egyesült Államok által „egy szuverén állam ellen, a nemzetközi jogi normák megsértésével elkövetett agressziót”. A két tárcavezető hangsúlyozta, hogy Maduro elnököt és feleségét feltétel nélkül és haladéktalanul szabadon kell bocsátani, vissza kell engedni az ország fővárosába, és vissza kell helyezni posztjára az államfőt. A felek kiemelték annak fontosságát, hogy a nemzetközi joggal összhangban, párbeszéd útján mielőbb megteremtsék a venezuelai helyzet rendezésének feltételeit.

Az orosz külügyminisztérium a szombat este a Telegram-csatornáján közzétett közleményben sürgette az amerikai vezetéstől Maduro és felesége szabadon bocsátásását.

Kezdőlap    Külföld    Moszkva is megszólalt a Venezuela elleni amerikai támadás után

oroszország

donald trump

venezuela

dmitrij medvegyev

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro
A szombati amerikai rajtaütésben megölték Nicolás Maduro venezuelai elnök biztonsági csapatának többségét. Kiderült, kit támogat a hadsereg Venezuelában.
 

Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, micsoda

Marco Rubio szerint az USA nem magának akarja Venezuela olaját

Maduro mellett 5 további vádlott szerepel az amerikai vádiratban

Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót

Kína is üzent Washingtonnak a venezuelai események után

Kőhalmi Zoltán: a humor egy robbanó bomba

Kőhalmi Zoltán: a humor egy robbanó bomba

A saját humora, ízlése vagy ízléstelensége vezeti, és nem tudja elképzelni, hogy kifogyjon az ötletekből – mondta az InfoRádióban Kőhalmi Zoltán, aki alapvetően mindig is humoristának tartotta magát, illetve sokáig olyan írónak, aki éppen nem ír. Szerinte a színpadon az a humorista feladata, hogy minél kevesebb szóval jusson el a poénig, ami akkor működik igazán, ha a közönség érti, amiről beszél. Napjaink egyik legnépszerűbb magyar humoristája az új könyvéről, a stand-up comedy magyarországi indulásáról, a szakma szépségeiről és nehézségeiről, valamint a humoristák új generációjáról is beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról

Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról

Szombat reggel az Egyesült Államok, hónapok óta tartó eszkalációt követően átfogó katonai műveletet indított Venezuela ellen. Donald Trump amerikai elnök, néhány órával a támadások megkezdését követően bejelentette, hogy a művelet sikeres volt; elfogták Nicolas Maduro, venezuelai elnököt, valamint feleséségét, akiket egy hadihajóval New York-ba szállítottak. Az Trump elnök tegnapi floridai sajtótájékoztatóján közölte, hogy az USA átveszi az irányítást Venezuela felett és együtt fognak működni az ország alelnökével. Ezt követően azonban a venezuelai alelnök, Delcy Rodriguez egy televíziós adásban Maduro elfogását barbár emberrablásnak nevezte, és kijelentette, hogy továbbra is ő az ország egyetlen elnöke. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van

Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van

London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says US not at war with Venezuela, as Maduro set to appear in New York court on Monday

Rubio says US not at war with Venezuela, as Maduro set to appear in New York court on Monday

The secretary of state says the US will retain "multiple levers of leverage" if Venezuela's leaders don't "make the right decisions".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 4. 20:41
Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen
2026. január 4. 20:24
Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro
×
×
×
×