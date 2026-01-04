Kína is üzent Washingtonnak a venezuelai események után

ARÉNA - PODCASTOK
WINCHESTER, ENGLAND - MARCH 9: Army recruits go through basic training at the Army Training Regiment on March 9, 2005 in Winchester, England.
Nyitókép: Peter Macdiarmid/Getty Images

Kína ismét üzent Washingtonnak a venezuelai események után

Infostart

Peking korábban már azt közölte, hogy „mélységesen megdöbbentették a történtek, illetve határozottan elítéli, hogy egy szuverén állam ellen az Egyesült Államok ilyen égbekiáltó erőszakot követett el”.

Kína felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest, valamint szüntessen meg minden, a venezuelai kormány megbuktatására irányuló lépést. A pekingi külügyminisztérium szóvivője szerint az amerikai fellépés

  • súlyosan sérti a nemzetközi jogot,
  • az államok közötti kapcsolatok alapelveit és
  • az ENSZ Alapokmányát.

Kína egyúttal követeli, hogy Washington garantálja Maduro és felesége személyes biztonságát, továbbá párbeszéd és tárgyalás útján rendezze a konfliktust.

A kínai külügyminisztérium nyilatkozata szerint a nemzetközi közösségnek az ENSZ alapelveivel összhangban kell fellépnie, és el kell utasítania az egyoldalú erőalkalmazást, amely precedenst teremthet más államok szuverenitásának megsértésére.

Az észak-koreai kormány „erőteljesen elítélte” és „a szuverenitássértés legsúlyosabb formájának” nevezte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető amerikai katonai csapást – jelentette vasárnap a KCNA észak-koreai hírügynökség szöuli ismertetések szerint.

A phenjani külügyminisztérium nyilatkozata szerint az eset „újból világosan megerősíti az Egyesült Államok gaz és brutális természetét, amelynek hosszú ideje oly gyakran tanúja a nemzetközi közösség”. A nyilatkozat felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy ismerje el a venezuelai helyzet „súlyosságát”, és tiltakozzon „más országok szuverenitásának az Egyesült Államoktól megszokott megsértése” ellen.

Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót

Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót
Hónapokon át amerikai kémek figyelték Nicolás Maduro venezuelai elnök minden lépését, miközben aprólékos terv készült az elfogására, és a hadműveletben részt vevő elit csapatok a titkos rejtekhely másán gyakoroltak. „Tudták, hogy jövünk” – számos részlet ismertté vált az akcióról, melyet győzedelmes videóval mutatott be Donald Trump elnök.
 

