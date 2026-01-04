Kína is üzent Washingtonnak a venezuelai események után

Kína felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest, valamint szüntessen meg minden, a venezuelai kormány megbuktatására irányuló lépést. A pekingi külügyminisztérium szóvivője szerint az amerikai fellépés
- súlyosan sérti a nemzetközi jogot,
- az államok közötti kapcsolatok alapelveit és
- az ENSZ Alapokmányát.
Kína egyúttal követeli, hogy Washington garantálja Maduro és felesége személyes biztonságát, továbbá párbeszéd és tárgyalás útján rendezze a konfliktust.
A kínai külügyminisztérium nyilatkozata szerint a nemzetközi közösségnek az ENSZ alapelveivel összhangban kell fellépnie, és el kell utasítania az egyoldalú erőalkalmazást, amely precedenst teremthet más államok szuverenitásának megsértésére.
Az észak-koreai kormány „erőteljesen elítélte” és „a szuverenitássértés legsúlyosabb formájának” nevezte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető amerikai katonai csapást – jelentette vasárnap a KCNA észak-koreai hírügynökség szöuli ismertetések szerint.
A phenjani külügyminisztérium nyilatkozata szerint az eset „újból világosan megerősíti az Egyesült Államok gaz és brutális természetét, amelynek hosszú ideje oly gyakran tanúja a nemzetközi közösség”. A nyilatkozat felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy ismerje el a venezuelai helyzet „súlyosságát”, és tiltakozzon „más országok szuverenitásának az Egyesült Államoktól megszokott megsértése” ellen.