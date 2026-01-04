Kína is üzent Washingtonnak a venezuelai események után

Kína felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest, valamint szüntessen meg minden, a venezuelai kormány megbuktatására irányuló lépést. A pekingi külügyminisztérium szóvivője szerint az amerikai fellépés

súlyosan sérti a nemzetközi jogot,

az államok közötti kapcsolatok alapelveit és

az ENSZ Alapokmányát.

Kína egyúttal követeli, hogy Washington garantálja Maduro és felesége személyes biztonságát, továbbá párbeszéd és tárgyalás útján rendezze a konfliktust.

A kínai külügyminisztérium nyilatkozata szerint a nemzetközi közösségnek az ENSZ alapelveivel összhangban kell fellépnie, és el kell utasítania az egyoldalú erőalkalmazást, amely precedenst teremthet más államok szuverenitásának megsértésére.

Kína politikai és pénzügyi támogatást nyújt Venezuelának A pekingi vezetés Venezuela egyik legnagyobb hitelezője és olajvásárlója, a Kína által nyújtott pénzügyi támogatás (hitelek és befektetések) gazdasági mentőövként szolgált Maduro rezsimjének. Kína rendszeresen elítélte az Egyesült Államok katonai és tengeri műveleteit a régióban, azokat a venezuelai szuverenitás megsértésének minősítette. Ugyanakkor Peking kerüli a katonai beavatkozást, elsősorban diplomáciai és gazdasági eszközökkel támogatja Caracas pozícióját.

Az észak-koreai kormány „erőteljesen elítélte” és „a szuverenitássértés legsúlyosabb formájának” nevezte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető amerikai katonai csapást – jelentette vasárnap a KCNA észak-koreai hírügynökség szöuli ismertetések szerint.

A phenjani külügyminisztérium nyilatkozata szerint az eset „újból világosan megerősíti az Egyesült Államok gaz és brutális természetét, amelynek hosszú ideje oly gyakran tanúja a nemzetközi közösség”. A nyilatkozat felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy ismerje el a venezuelai helyzet „súlyosságát”, és tiltakozzon „más országok szuverenitásának az Egyesült Államoktól megszokott megsértése” ellen.