2026. március 8. vasárnap Zoltán
Nyitókép: Wikipedia/Tasnim

Megvan, ki Irán új legfelsőbb vezetője - teheráni bejelentés

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Irán Szakértői Gyűlése Mojtaba Khameneit nevezte ki apja, Ali Hamenei ajatollah helyére az ország új legfelsőbb vezetőjének – jelentette vasárnap az állami média.

Mojtabát, a befolyásos Forradalmi Gárdával szoros kapcsolatban álló hitszónokot az iráni kormányzó réteg régóta apja lehetséges utódjának tekintette - emlékeztet a Reuters. Ali Hamenei az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai során halt meg.

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a megölt elnök fiát nem fogadja el utódként. Világossá tette, hogy olyan vezetőt akar Irán élén látni, aki „harmóniát és békét” hoz az ország számára. Hangsúlyozta azt is, hogy elutasít minden olyan személyt, aki Hamenei politikáját folytatná, mert az azt jelenthetné, hogy az Egyesült Államoknak akár öt éven belül újabb háborúba kell bocsátkoznia Iránnal.

Ali Hamenei az Irán elleni légicsapások első napján halt meg. Ezután az országban háromfős vezetői tanácsot hoztak létre az ideiglenes irányításra. Ez egy reformista elnökből, az igazságszolgáltatás keményvonalas vezetőjéből és egy önkéntes félkatonai erő jogtudós vezetőjéből áll.

A legfelsőbb országvezetőt most a „szakértők gyűlése” választotta ki, amely 88 iszlám tudósból áll, akiket mind a rezsim iránti hűségük alapján válogattak össze.

Külföld    Megvan, ki Irán új legfelsőbb vezetője - teheráni bejelentés

Irán Szakértői Gyűlése meghozta döntését – jelentette vasárnap az állami média. A kivasztott utóddal kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy őt nem fogja elfogadni.
 

VIDEÓ
