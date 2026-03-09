ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
Ekrem Imamoglu, a török ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) isztambuli polgármestere támogatóihoz beszél egy tüntetésen, Isztambulban 2022. december 15-én. Ekrem Imamoglut előző nap egy török bíróság két év hét hónap börtönbüntetésre ítélte, valamint eltiltotta közhivatal viselésétől, mert a vádak szerint megsértette a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) tagjait.
Nyitókép: MTI/EPA/Sedat Suna

A török elnök bíróság elé állítja legfőbb politikai ellenfelét

Infostart / MTI

Az egy éve bebörtönzött Ekrem Imamoglu isztambuli főpolgármestert és több mint 400 társát korrupcióval vádolják.

A Recep Tayyip Erdogan török elnök fő ellenlábasának számító ellenzéki politikust elmarasztalása esetén több mint 2000 év börtönbüntetés fenyegeti. Imamoglut összesen 142 vádpontban, egyebek mellett bűnszervezet alapításával és vezetésével, vesztegetéssel és pénzmosással vádolják. Jogvédők a pert politikai indíttatásúnak tekintik.

A 3900 oldalas vádirat szerint az egykori isztambuli főpolgármester célja nemcsak az volt, hogy az ügy vádlottjait gazdagítsa, hanem az is, hogy bűncselekményekkel finanszírozzák Imamoglu felemelkedését a Köztársasági Néppártban (CHP), ami végül elnöki jelöltségéhez vezetett.

A tömegper vádlottjainak negyede börtönben van, köztük Imamoglu és az egyik ügyvédje is.

Az ügy vádlottainak zöme az isztambuli önkormányzatnak dolgozott, sokan a CHP választott tisztségviselői, de vannak köztük újságírók.

A feszült légkörben indult hétfői tárgyalást rövid idő után berekesztették. A Halk TV hírtelevízió szerint Imamoglu szót kért, de a bírói testület elutasította kérését és azt vetették szemére, hogy az eljárást igyekszik megzavarni. Imamoglut tavaly március 19-én vették őrizetbe, a történtek nagyszabású utcai tiltakozási hullámhoz vezettek.

Egy pénteken megjelent újságcikkben Imamoglu azt hangoztatta, hogy

a per „a demokrácia egyik legkeményebb próbája" Törökország történetében.

Szerinte ez „az emberek akaratának megmásítására szolgáló kísérlet". Az 54 éves politikust sok más bűncselekménnyel is vádolják, köztük terrorizmussal, kémkedéssel, egyetemi diplomája meghamisítása és tisztségviselők sértegetésével, ezek ügyében külön tárgyalást tartanak. Bűnössége megállapítása esetén eltilthatják a politikai életben való részvételtől.

