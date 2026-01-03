ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional microphone in radio studio
Nyitókép: avdyachenko/Getty Images

Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

Infostart

Az Egyesült Államok szombatra virradóra nagyszabású csapást mért Venezuelára, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket az Egyesült Államokba szállítottak. Donald Trump arról beszélt a történtek után, hogy Venezuelában ideiglenesen amerikai irányítás lesz. Az InfoRádióban rendkívüli adásba érkezik Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató.

Az amerikai elnök közölte, hogy a Venezuela elleni támadásban egyetlen amerikai katona sem vesztette életét, de néhányan sebesültjük van. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kész” egy második, „sokkal nagyobb” támadásra az ország ellen, amennyiben az szükséges lenne, de pillanatnyilag úgy látja, hogy erre „talán” nem lesz szükség.

Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára értékeli majd a történteket és a várható eseményeket az InfoRádió Aréna című műsorában január 4-én, vasárnap 18 órától.

Az élő adás itt hallgatható. Tartsanak velünk!

Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

inforádió

donald trump

venezuela

nagy sándor gyula

latin-amerika

rendkívüli aréna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump
Az amerikai elnök floridai rezidenciáján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „irányítani fogja” Venezuelát, „amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenetet nem tudunk megvalósítani”. Donald Trump hozzá tette: "Jó szomszédokkal karajuk körülvenni magunkat."
 

Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

Gyerekek kütyüzése – Érdemes a szülőnek még időben önkritikusnak lennie

Gyerekek kütyüzése – Érdemes a szülőnek még időben önkritikusnak lennie

Komoly kockázatokat rejt az, hogy már az óvodások is digitális eszközöket használnak, sőt sokuknak saját készüléke van – figyelmeztetnek a szakemberek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új tanulmánykötetében. A korai és kontroll nélküli képernyőzés több szempontból is károsan hathat a gyerekek fejlődésére az InfoRádiónak nyilatkozó gyermekvédelmi főosztályvezető, Somogyi Ákos szerint.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.04. vasárnap, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Budapesti idő szerint reggel 8 körül elkezdtek jönni az első hírek arról, hogy megtámadták Venezuela fővárosát, Caracast, az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indított. Kolumbia után Venezuela vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Caracas és több tartomány is katonai támadás alatt áll, összehívták az ENSZ BT-t. Felvételek alapján amerikai drónok és helikopterek dolgoztak a venezuelai légtérben, köztük csapatszállító gépeket is lehetett látni. Trump délelőtt 10:21-kor bejelentette: a küldetés sikeres volt, az USA elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt. Délután 5 órakor sajtótájékoztató kezdődött, melyben Trump és hadügyminisztere részleteket osztott meg a katonai műveletről. Trump elnök bejelentette azt is, hogy az USA átveszi Venezuela irányítását, az új, hivatalos vezető egyelőre Delcy Rodriguez eddigi alelnök lesz. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?

Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?

Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US is going to 'run' Venezuela after capturing President Maduro

Trump says US is going to 'run' Venezuela after capturing President Maduro

The US launched strikes on Venezuela and captured President Maduro, in what Caracas said was "extremely serious military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 20:19
Nagyot kaszál, aki erre az öt számra fogadott
2026. január 3. 19:56
Tragédiába torkollott az újévi mentés Szigligeten
×
×
×
×