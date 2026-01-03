Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

Az amerikai elnök közölte, hogy a Venezuela elleni támadásban egyetlen amerikai katona sem vesztette életét, de néhányan sebesültjük van. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kész” egy második, „sokkal nagyobb” támadásra az ország ellen, amennyiben az szükséges lenne, de pillanatnyilag úgy látja, hogy erre „talán” nem lesz szükség.

