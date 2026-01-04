ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter az erõszakos bûncselekmények elleni, Operation Summer Heat fedõnevû, három hónapos országos hadjárat eredményeirõl a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartottt sajtóértekezleten 2025. október 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Maduro mellett 5 további vádlott szerepel az amerikai vádiratban

Infostart / MTI

Pam Bondi amerikai igazságügy-miniszter nyilvánosságra hozta a részletes vádiratot. Elon Musk ingyenes műholdas internethozzáférést ajánlott fel Venezuela számára.

Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét az amerikai különleges erők emberei fogták el egy caracasi lakókomplexumban, az akciót az amerikai hadsereg átfogó katonai művelete támogatta Venezuela több pontján légicsapásokkal. Az Egyesült Államokban 2020 óta vád alatt álló dél-amerikai államfőt szombaton vízi- és légiúton szállították New Yorkba, ahol nyilvántartásba vették.

Pam Bondi amerikai igazságügy-miniszter szombaton nyilvánosságra hozta a részletes vádiratot, amely megállapítja, hogy Maduro „egy olyan korrupt és illegitim kormányzatot irányít, amely évtizedeken keresztül a kormányzati hatalmat arra használta fel, hogy törvénytelen cselekedeteket védelmezzen és segítsen elő, ide értve a kábítószer-kereskedelmet”. A vádirat Maduro mellett 5 további vádlottat említ, köztük az elnök feleségét, fiát, valamint Hector Rusthenford Guerrero Florest, a Tren de Aragua venezuelai bűnszervezet vezetőjét és két korábbi minisztert.

Maduro a tervek szerint már hétfőn megjelenhet a New York-i bíróság előtt, ahol ismertetik a vele szemben már 2020-ban megfogalmazott részletes vádakat, köztük „kábítószer-terrorizmust” és további kábítószer-bűncselekményeket.

Kezdőlap    Külföld    Maduro mellett 5 további vádlott szerepel az amerikai vádiratban

egyesült államok

venezuela

vádlott

nicolás maduro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Maduro mellett 5 további vádlott szerepel az amerikai vádiratban

Maduro mellett 5 további vádlott szerepel az amerikai vádiratban
Pam Bondi amerikai igazságügy-miniszter nyilvánosságra hozta a részletes vádiratot. Elon Musk ingyenes műholdas internethozzáférést ajánlott fel Venezuela számára.
 

Ez hosszú lesz – reakciók Nicolás Maduro elhurcolására

Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

A venezuelai olajügyek után itt az OPEC+ kitermelési döntése

Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót

Kína is üzent Washingtonnak a venezuelai események után

Orbán Balázs: jól működő szövetségi rendszerekben való tagságra van szükség

Nicolás Maduro bilincsben lájkol – fotó, videó

Az oroszok bejelentették az ENSZ BT rendkívüli ülését

Kuba és Kolumbia is komoly üzenetet kapott Amerikától a venezuelai támadás után

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.04. vasárnap, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Szombat reggel az Egyesült Államok, hónapok óta tartó eszkalációt követően átfogó katonai műveletet indított Venezuela ellen. Donald Trump amerikai elnök, néhány órával a támadások megkezdését követően bejelentette, hogy a művelet sikeres volt; elfogták Nicolas Maduro, venezuelai elnököt, valamint feleséségét, akiket egy hadihajóval New York-ba szállítottak. Az Trump elnök tegnapi floridai sajtótájékoztatóján közölte, hogy az USA átveszi az irányítást Venezuela felett és együtt fognak működni az ország alelnökével. Ezt követően azonban a venezuelai alelnök, Delcy Rodriguez egy televíziós adásban Maduro elfogását barbár emberrablásnak nevezte, és kijelentette, hogy továbbra is ő az ország egyetlen elnöke. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatér a nehézsúly egykori királya: máris edz a Cigánykirály, hamarosan ringbe lépne

Visszatér a nehézsúly egykori királya: máris edz a Cigánykirály, hamarosan ringbe lépne

A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US not at war with Venezuela, Rubio says, as Maduro held in New York jail

US not at war with Venezuela, Rubio says, as Maduro held in New York jail

The secretary of state says the US will retain "multiple levers of leverage" if Venezuela's leaders don't "make the right decisions".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 4. 15:46
A venezuelai olajügyek után itt az OPEC+ kitermelési döntése
2026. január 4. 15:30
Izrael határozott döntésről és elszánt fellépésről beszél Venezuela kapcsán
×
×
×
×