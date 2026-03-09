2000 év börtön – a nap hírei

Éjféltől védett árat vezet be a kormány az üzemanyagra – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a rendkívüli kormányülés után közölte, a kutakon a benzin nem lehet drágább 595, a dízel pedig 615 forintnál. A kedvezmény a magyar rendszámú, magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik, beleértve a mezőgazdasági gépeket is. A miniszterelnök az Európai Bizottságnál kezdeményezte az orosz energiára kivetett szankciók felfüggesztését is. Magyar Péter a Tisza párt elnöke úgy reagált, hogy az üzemanyagot terhelő adókat is csökkenteni kellene, így 50-100 forinttal olcsóbb lehetne az üzemanyag.

A Mol szerint van elég üzemanyag a benzinkutakon, sehol nem lesz értékesítési korlátozás. Az olajvállalat 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a stratégiai készletekből, hogy garantálja az ellátást.

Február végéig 2106 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt az államháztartás központi alrendszere, miközben a nyugellátásokra több mint 1900 milliárd forintot fordított a kormány. A bevételi oldalt csökkentették az év elején bevezetett adókedvezmények, a kiadásokat tovább növelték az otthontámogatások és a közszférában januártól érvényes bérnövekedések.

Több mint tízmilliárd forintos kikiáltási áron árverezi el a cég felszámolója a Tungsram újpesti gyártelepét. Eközben a vállalat nagykanizsai iparterülete is kalapács alá kerül 3,6 milliárd forintért.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács felszólította a kiskereskedelmi szereplőket, hogy kizárólag magyar tejet értékesítsenek „elsőáras” vagy „akciós árú” termékként a termelők fennmaradása érdekében április 1. és június 30. között. Egyben felszólították a hazai tejfeldolgozókat, hogy biztosítsák az ehhez szükséges árumennyiséget a megfelelő áron.

A kormány döntése alapján idén sem kell mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizetniük azoknak a termelőknek, akik felszíni vízből öntöznek. Bár idén jelentős árhullám még nem volt, a kisebbekből már megkezdték a holtágak feltöltését, ami javítja a termőterületi vízgazdálkodást.

Eldőlt, hogy 5 párt országos listája közül lehet majd választani április 12-én, a parlamenti választáson. A szavazólapon a következő sorrendben szerepelnek a pártok nevei: Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tisza Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció és Fidesz–KDNP.

Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja, és az is marad – fogalmazott a Tisza Párt elnöke a magyarországi orosz nagykövet szavaira reagálva. Magyar Péter közölte azt is: ismételten felszólítja az orosz nagykövetet, hogy tartózkodjanak a magyar választások nyílt vagy fedett műveltekkel történő befolyásolásától.

Az Európai Parlament leszavazta a Patrióták frakciójának azon javaslatát, hogy tartsanak vitát az ukrán elnöknek Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett életveszélyes fenyegetésről – közölte a Patrióták osztrák európai parlamenti képviselője Strasbourgban. Harald Vilimsky hozzátette: a Patrióták javasolják azt is, hogy az EU állítsa le az uniós tagságáról szóló, Ukrajnával folytatott tárgyalásokat, valamint a Kijevnek címzett pénzátutalásokat.

Oroszország kész szállítani az európai olaj- és gázvásárlókkal, ha ők garantálják a hosszútávú, politikmentes együttműködést – jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin egy moszkvai energetikai konferencián arról beszélt, hogy az iráni háború miatt fokozódik a vevők közötti verseny az elérhető energiaforrásokért és a stabil, kiszámítható ellátás biztosító szállítókért.

Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: amikor Európa biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert az ország nemcsak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem Európa első védelmi vonala is.

Iránban nyilvánosságra hozta a megválasztott új ajatollah nevét az iszlám klerikusokból és jogászokból álló Szakértői Tanács. Eszerint a több mint egy hete megölt Ali Hamenei fia, Modzstaba Hamenei lett az ország új legfelsőbb vezetője.

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok megsemmisítette az iráni haditengerészetet és működésképtelenné tette az iráni légierőt. Donald Trump az ABC amerikai hírtelevíziónak azt mondta: 44 iráni hajót süllyesztettek el.

Újabb iráni ballisztikus rakétát lőtt le a NATO Törökország légtérében. Az elmúlt egy hétben ez volt a második hasonló incidens. A rakétát a Földközi-tenger keleti térségben telepített légvédelmi NATO-rendszerek semmisítették meg. Törökország eközben 6 F–16-os vadászgépet és légvédelmi rendszereket telepített Észak-Ciprusra a közel-keleti feszültség miatt.

Az elmúlt 24 órában csak az Iránhoz köthető kereskedelmi hajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, ami a világ egyik legfontosabb energiaútvonala - írja a Bloomberg. A hajókövetési adatok szerint a megfigyelt időszakban mindössze egy iráni kötődésű ömlesztettáru-szállító hagyta el a Perzsa-öblöt, míg az ellenkező irányban egyetlen hajó sem kelt át.

Törökországban megkezdődött az egy éve bebörtöntözött isztambuli főpolgármester, Ekrem Imamoglu és több mint 400 társvádlott pere, amelyben korrupcióval vádolják őket. A török elnök fő ellenlábasának számító ellenzéki politikust elmarasztalása esetén több mint 2000 év börtönbüntetés fenyegeti.