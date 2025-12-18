ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 18. csütörtök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j2) és António Costa, az Európai Tanács elnöke nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozója elõtt 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij

Infostart

Ukrajna nem maradhat bizonytalanságban a jövő évi pénzügyi forrásait illetően, mert ez komoly kockázatot jelentene az ország számára - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brüsszeli uniós csúcson tartott sajtótájékoztatóján.

Az államfő elmondta: a partnerekkel folytatott tárgyalásokon világossá vált: a vezetők többsége támogatja, hogy a zárolt orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna számára a jóvátételt, míg egyes országok más pénzügyi eszközöket részesítenének előnyben. Hangsúlyozta viszont, hogy nem akar más vezetők nevében nyilatkozni arról, milyen döntés születhet akár még csütörtökön.

Zelenszkij szerint egy kérdésben egység van: Ukrajnát nem lehet bizonytalanságban hagyni a következő év pénzügyi lehetőségeit illetően. "Ez nagy kockázat volna" - fogalmazott, hozzátéve, hogy Ukrajna költségvetési hiánya elérheti a 45-50 milliárd dollárt, sőt akár ennél is nagyobb is lehet, mert egyelőre nem látható előre a jövő évi események alakulása.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a költségvetési hiány nem csupán a frontvonal helyzetéről szól, hanem Ukrajna teljes védekezési és ellenállási képességét érinti.

Kijelentette, hogy Ukrajna minden tőle telhetőt megtesz a háború mielőbbi, diplomáciai úton történő lezárásáért, de Oroszország részéről egyre inkább háborús és nem békevágyról szóló jelzések érkeznek. Emiatt - mint mondta - Ukrajnának erősnek kell maradnia.

"Ukrajna partnerei tisztában vannak azzal, hogy a jövő évi finanszírozásról szóló döntést az év végéig meg kell hozni" - nyomatékosította.

Mivel Belgiumban található a zárolt orosz vagyon nagy része, az ukrán elnök kitért a Bart de Wever belga szövetségi miniszterelnökkel folytatott tárgyalásaira is. Elmondta: jó és őszinte megbeszélést folytattak, és kölcsönösen megértették egymás álláspontját. Zelenszkij szerint a belga kormányfő felhívta a figyelmét azokra a kockázatokra, amelyek a finanszírozási döntésekkel járnak, ugyanakkor az ukrán elnök hangsúlyozta: hazája ennél nagyobb kockázatokkal néz szembe, hisz háborúban áll. Kiemelte: fontos és pozitív jelzésnek tartja, hogy a belga miniszterelnök is tudja, a pénzügyi kérdést még most vagy a következő napokban rendezni kell, nehogy Ukrajna támogatás nélkül maradjon.

Zelenszkij Ukrajna lehetséges NATO-tagságával kapcsolatban közölte: Ukrajna nem mondott le a csatlakozási törekvéseiről,

és ezt az irányt az ország alkotmánya is rögzíti. Hangsúlyozta, hogy az alkotmány módosításáról kizárólag az ukrán nép dönthet, és semmiképpen sem külső nyomás, különösen nem orosz követelések hatására.

Felidézte, hogy a háború előtt és azt követően is többször felvetette a NATO-tagság kérdését az Egyesült Államok vezetésével folytatott tárgyalásokon, mert Ukrajna szerint ez jelentené a valódi és hosszú távú biztonsági garanciákat. De elismerte: az Egyesült Államok álláspontja szerint Ukrajna NATO-tagsága egyelőre nem reális.

"Jelenleg nem tudnak elképzelni bennünket a NATO-ban. De az életben minden ideiglenes. Lehet, hogy változik ez az álláspont, lehet hogy valaki felismeri majd: egy erős ukrán hadsereg erősíti a NATO-t, nem pedig fordítva. A politikusok is cserélődnek, élnek, meghalnak, ilyen az élet" - jelentette ki.

Washington szerepvállalásával kapcsolatban az ukrán elnök kijelentette: az amerikai döntéshozók képesek valóban megállítani Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

"Én számítok erre, vagyis az Egyesült Államok általi nyomásgyakorlásra. Az amerikaiak egyelőre inkább közvetítő szerepet vállalnak, de én nagyon szeretném, ha sokkal többet tennének Oroszország nyomás alá helyezésére" - hangoztatta.

