2025. december 13. szombat
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megbeszélést tart nemzetközi hírügynökségek képviselőivel a minszki hivatalában 2023. július 6-án.
Nyitókép: MTI/AP/Alekszandr Zemljanyicsenko

Amerika szólt, nyílnak a fehérorosz börtönök

Infostart / MTI

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető elrendelte szombaton 123 politikai fogoly - közöttük Alesz Bjaljacki Nobel-békedíjas és Marija Kalesznyikava fehérorosz ellenzéki vezetők - szabadlábra helyezését.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető elrendelte szombaton 123 politikai fogoly - közöttük Alesz Bjaljacki Nobel-békedíjas és Marija Kalesznyikava fehérorosz ellenzéki vezetők - szabadlábra helyezését, két nappal azután, hogy tárgyalássorozatot kezdett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával - tudatta közleményben az Egyesült Államok.

Cserébe az Egyesült Államok feloldotta a fehérorosz káliumsóra kirótt szankciókat.

Bjaljacki, aki 2022-ben megosztva kapta meg a Nobel-békedíjat, emberi jogi aktivista, és négy éven át küzdött a politikai foglyok elengedéséért, míg végül őt is rács mögé zárták. 2021 júliusa óta ült börtönben.

Marija Kalesznyikava a Lukasenka elleni 2020. évi tömegtüntetések egyik vezetője volt.

