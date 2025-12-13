Amerika szólt, nyílnak a fehérorosz börtönök

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető elrendelte szombaton 123 politikai fogoly - közöttük Alesz Bjaljacki Nobel-békedíjas és Marija Kalesznyikava fehérorosz ellenzéki vezetők - szabadlábra helyezését, két nappal azután, hogy tárgyalássorozatot kezdett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával - tudatta közleményben az Egyesült Államok.

Cserébe az Egyesült Államok feloldotta a fehérorosz káliumsóra kirótt szankciókat.

Bjaljacki, aki 2022-ben megosztva kapta meg a Nobel-békedíjat, emberi jogi aktivista, és négy éven át küzdött a politikai foglyok elengedéséért, míg végül őt is rács mögé zárták. 2021 júliusa óta ült börtönben.

Marija Kalesznyikava a Lukasenka elleni 2020. évi tömegtüntetések egyik vezetője volt.