A litván parlament, a Seimas felvételén Inga Ruginiené újonnan megválasztott litván miniszterelnök beszél a vilniusi parlamentben 2025. augusztus 26-án. A szociáldemokrata Ruginiené, aki korábban munkaügyi miniszter volt, a korrupciós botránya miatt július végén lemondott Gintautas Paluckast váltja a kormányfői poszton.
Nyitókép: MTI/EPA/Litván parlament/Olga Posaskova

Litvánia így reagál légtere megsértésére - időszakosan

Infostart / MTI

Litvánia szombaton megnyitotta két határátkelőjét Fehéroroszország felé - közölte a balti ország határőrszolgálata.

A tájékoztatás szerint a biztonsági helyzet kiértékelését követően újraindulhatott a járműforgalom a nagyjából fél napra lezárt Salcininkai és a Medininkai határátkelőn.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy Litvánia szombat délig lezárja a Fehéroroszországgal közös határán az átkelőket a Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt, amelyek következtében október 24-én lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint a balti ország második legnagyobb városa, Kaunas repülőterét. Egy hét alatt ez már a második ilyen jellegű incidens volt.

A litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC) szerint kedden késő este több tucat, cigarettacsempészek által is használt léggömb repült be a szomszédos Fehéroroszországból a főváros légterébe, ami miatt szerda reggelig bezárták a vilniusi repülőteret.

A fehérorosz vámhatóság közleményében észszerűtlennek és alaptalannak nevezte a határátkelők előzetes értesítés nélküli lezárását.

Litvánia és Fehéroroszág határán összesen hat közúti átkelőhely van, amelyekből jelenleg csak kettő, a Salcininkai és a Medininkai településeknél található üzemel.

