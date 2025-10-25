Litvánia így reagál légtere megsértésére - időszakosan

A tájékoztatás szerint a biztonsági helyzet kiértékelését követően újraindulhatott a járműforgalom a nagyjából fél napra lezárt Salcininkai és a Medininkai határátkelőn.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy Litvánia szombat délig lezárja a Fehéroroszországgal közös határán az átkelőket a Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt, amelyek következtében október 24-én lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint a balti ország második legnagyobb városa, Kaunas repülőterét. Egy hét alatt ez már a második ilyen jellegű incidens volt.

A litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC) szerint kedden késő este több tucat, cigarettacsempészek által is használt léggömb repült be a szomszédos Fehéroroszországból a főváros légterébe, ami miatt szerda reggelig bezárták a vilniusi repülőteret.

A fehérorosz vámhatóság közleményében észszerűtlennek és alaptalannak nevezte a határátkelők előzetes értesítés nélküli lezárását.

Litvánia és Fehéroroszág határán összesen hat közúti átkelőhely van, amelyekből jelenleg csak kettő, a Salcininkai és a Medininkai településeknél található üzemel.