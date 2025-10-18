Olyan hajót villantott Kína, amitől összerezzen a világ

Az interneten jelent meg egy fénykép a legújabb kínai hadihajóról. Abból, hogy a fregatt oldalára felkerült az 519-es azonosító szám, az Army Recognition arra következtet, hogy a flotta hamarosan rendszerbe is állítja. A szóban forgó egység a 054AG hajó-osztályba tartozik, amely egy korábbi változat továbbfejlesztésével jött létre. A fregattok – a rombolókkal együtt – a korszerű haditengerészetek mindenesei, mivel egyaránt alkalmasak a tengeralattjáró-vadászatra, a légvédelmre, a felszíni hajók, valamint a szárazföldi célpontok elleni harcra.

A legújabb kínai hadihajón, a korábbi változatokhoz képest, több módosítást is látni. Egyebek közt kibővítették a hangárt, hogy már a nagyobb, Z-20-as helikopter üzemelhessen a fedélzetéről. Ebből a forgószárnyasból létezik szállító és tengeralattjáró-vadász is. Továbbá megújult a fregatt orrában lévő ágyú, amit egy nagyobb, 100 mm-es lövegre cserélték. Ugyanakkor a hajó fő fegyverzete változatlan maradt. Ez továbbra is a 32 cellás, függőleges indítórendszer, amelyből HQ-16 közepes hatótávolságú légvédelmi rakétákat, valamint Yu-8 jelzésű rakéta-torpedók lehet indítani. Ez utóbbiak is a fregatt búvárhajókkal szembeni képességeit erősítik.

At least one of the new 054AG FFGs was seen with pennant number painted, indicating commissioning is immanent.



The 4 054AG FFGs that are slated to enter service this year were all launched in Aug last year. So they will be commissioned roughly together.

Ezenkívül a fegyverzethez tartozik még két darab, négyes indítóállvány, amikből a felszíni hajók elleni YJ-83 szubszonikus robotrepülőgépeket lehet kilőni. Közvetlen védelemre vagy esetleg kisebb támadó hajókkal szemben a 30 milliméteres, H/PJ-12 vagy Type 1130 forgócsöves gépágyúk szolgálnak. A radarvezérlésű fegyverek percenként 10-11 ezer lövést tudnak leadni, amivel nemcsak vízfelszíni, hanem légi célok ellen is rendkívül eredményesek lehetnek. Úgy tudni, a hajó arzenálja könnyen tovább fejleszthető, mert a számítógépes irányítórendszert úgy tervezték, hogy egyszerűen lehessen integrálni az új eszközöket. Ezzel pedig jócskán leegyszerűsödik a tengerészek kiképzése, amivel a kínaiak időt és sok pénzt takaríthatnak meg – írja az Army Recognition.

A felderítő és tűzvezető rendszer is korszerűbb, mint ami az osztály előző hajóin található. A parancsnoki híd felett helyezték el a kétoldalas, háromdimenziós légtérfigyelő, illetve az X-sávú, felszíni kereső radart. Ugyanakkor a régebbi, mechanikusan irányított tűzvezető lokátort a parancsnoki híd feletti, illetve a helikopterhangár széleire épített rögzített antennák váltották fel. Így egyszerűbb a karbantartás és a javítás, ami növeli a hadrafoghatóságot.

A fregattot négy dízelmotor gyorsítja a rendkívül impozáns, 27 csomós (50 km/órás) végsebességig. A viszonylag gazdaságos üzemű hajtóművek révén az új hajó alkalmas hosszabb idejű, mélytengeri műveletekre. Ilyen bevetések esetén az ellátást és a parancsnoksággal való kapcsolattartást a fedélzetre telepített helikopter is segíti.

Nyugati megfigyelők külön kiemelik, milyen óriási lépésekkel halad a kínai flotta fejlesztése.

Az alábbi ábrán zölddel az idén már rendszerbe állított, pirossal pedig a hamarosan hadrendbe kerülő egységek láthatók:

PLAN commissioning progress in 2025.



Here is the commissioning status and projected commission time for new major combatants that are slated to join the PLAN in 2025.



We could see that the majority of those vessels will be commissioned in H2 this year. pic.twitter.com/PkckgWkmcw — SomePLAOSINT (@someplaosint) June 25, 2025

Az idén szolgálatba vett négy fregatt mindegyikét már tavaly augusztusban vízre bocsátották, miután egyidejűleg építették őket két hajógyárban. A munkálatok továbbra is gőzerővel folynak a műholdas felvételek és a közösségi médiában megjelent képek, videók tanúsága szerint. A gyártás ilyen arányú felfuttatásával a 2020-as évek végére már az 50-et meghaladhatja a 054A osztályú kínai fregattok száma.