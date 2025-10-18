ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 18. szombat Lukács
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Type 054AG kínai fregatt
Nyitókép: X / SomePLAOSINT

Olyan hajót villantott Kína, amitől összerezzen a világ

Infostart

Újabb rakétás fregattot állíthat szolgálatba a népi felszabadító hadsereg hadiflottája. Ebből a típusból ez már a negyedik az idén.

Az interneten jelent meg egy fénykép a legújabb kínai hadihajóról. Abból, hogy a fregatt oldalára felkerült az 519-es azonosító szám, az Army Recognition arra következtet, hogy a flotta hamarosan rendszerbe is állítja. A szóban forgó egység a 054AG hajó-osztályba tartozik, amely egy korábbi változat továbbfejlesztésével jött létre. A fregattok – a rombolókkal együtt – a korszerű haditengerészetek mindenesei, mivel egyaránt alkalmasak a tengeralattjáró-vadászatra, a légvédelmre, a felszíni hajók, valamint a szárazföldi célpontok elleni harcra.

A legújabb kínai hadihajón, a korábbi változatokhoz képest, több módosítást is látni. Egyebek közt kibővítették a hangárt, hogy már a nagyobb, Z-20-as helikopter üzemelhessen a fedélzetéről. Ebből a forgószárnyasból létezik szállító és tengeralattjáró-vadász is. Továbbá megújult a fregatt orrában lévő ágyú, amit egy nagyobb, 100 mm-es lövegre cserélték. Ugyanakkor a hajó fő fegyverzete változatlan maradt. Ez továbbra is a 32 cellás, függőleges indítórendszer, amelyből HQ-16 közepes hatótávolságú légvédelmi rakétákat, valamint Yu-8 jelzésű rakéta-torpedók lehet indítani. Ez utóbbiak is a fregatt búvárhajókkal szembeni képességeit erősítik.

Ezenkívül a fegyverzethez tartozik még két darab, négyes indítóállvány, amikből a felszíni hajók elleni YJ-83 szubszonikus robotrepülőgépeket lehet kilőni. Közvetlen védelemre vagy esetleg kisebb támadó hajókkal szemben a 30 milliméteres, H/PJ-12 vagy Type 1130 forgócsöves gépágyúk szolgálnak. A radarvezérlésű fegyverek percenként 10-11 ezer lövést tudnak leadni, amivel nemcsak vízfelszíni, hanem légi célok ellen is rendkívül eredményesek lehetnek. Úgy tudni, a hajó arzenálja könnyen tovább fejleszthető, mert a számítógépes irányítórendszert úgy tervezték, hogy egyszerűen lehessen integrálni az új eszközöket. Ezzel pedig jócskán leegyszerűsödik a tengerészek kiképzése, amivel a kínaiak időt és sok pénzt takaríthatnak meg – írja az Army Recognition.

A felderítő és tűzvezető rendszer is korszerűbb, mint ami az osztály előző hajóin található. A parancsnoki híd felett helyezték el a kétoldalas, háromdimenziós légtérfigyelő, illetve az X-sávú, felszíni kereső radart. Ugyanakkor a régebbi, mechanikusan irányított tűzvezető lokátort a parancsnoki híd feletti, illetve a helikopterhangár széleire épített rögzített antennák váltották fel. Így egyszerűbb a karbantartás és a javítás, ami növeli a hadrafoghatóságot.

A fregattot négy dízelmotor gyorsítja a rendkívül impozáns, 27 csomós (50 km/órás) végsebességig. A viszonylag gazdaságos üzemű hajtóművek révén az új hajó alkalmas hosszabb idejű, mélytengeri műveletekre. Ilyen bevetések esetén az ellátást és a parancsnoksággal való kapcsolattartást a fedélzetre telepített helikopter is segíti.

Nyugati megfigyelők külön kiemelik, milyen óriási lépésekkel halad a kínai flotta fejlesztése.

Az alábbi ábrán zölddel az idén már rendszerbe állított, pirossal pedig a hamarosan hadrendbe kerülő egységek láthatók:

Az idén szolgálatba vett négy fregatt mindegyikét már tavaly augusztusban vízre bocsátották, miután egyidejűleg építették őket két hajógyárban. A munkálatok továbbra is gőzerővel folynak a műholdas felvételek és a közösségi médiában megjelent képek, videók tanúsága szerint. A gyártás ilyen arányú felfuttatásával a 2020-as évek végére már az 50-et meghaladhatja a 054A osztályú kínai fregattok száma.

Kezdőlap    Külföld    Olyan hajót villantott Kína, amitől összerezzen a világ

kína

fregatt

kínai haditengerészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tartott a Fehér Ház előtt, miután két és fél órát töltött a Fehér Házban, ahol Donald Trumppal találkozott. Azt amerikai elnök, távozóban a Fehér Házból, nem nyilatkozott a sajtónak.
 

A világ két legjobban őrzött limuzinja Budapesten

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump újabb húzása veszélybe sodorhatja az amerikaiakat

Trump újabb húzása veszélybe sodorhatja az amerikaiakat

A Trump-adminisztráció további 11 milliárd dollár értékű infrastrukturális projektet fagyaszt be demokrata irányítású államokban a kormányzati leállás miatt, írja a Reuters. Kaliforniai kormányzó szóvivője szerint az életmentő gátak és infrastrukturális projektek leállítása végső soron veszélybe sodorja az amerikaiakat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump: Magyarország biztonságos, nincsenek olyan problémái, mint más államoknak

Trump: Magyarország biztonságos, nincsenek olyan problémái, mint más államoknak

A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky fails to secure Tomahawk missiles at talks with Trump

Zelensky fails to secure Tomahawk missiles at talks with Trump

Following the meeting, Trump calls for Kyiv and Moscow to "stop where they are" and end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 18. 08:00
Vihart kavart a német kancellár kijelentése – „a bevándorlás rontja a városképet”
2025. október 17. 23:05
Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban
×
×
×
×