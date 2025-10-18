Hollandiában nőtt az áldozatok száma: tarolnak az emberkereskedők

A tavalyi évben az emberkereskedelem 944 áldozatát regisztrálták, szemben az egy évvel korábbi 868-cal - derült ki az emberkereskedelemmel és a gyermekek elleni szexuális erőszakkal foglalkozó holland nemzeti jelentéstevő tavalyi évre vonatkozó felméréséből, amelyet pénteken tettek közzé.

A hatóságok elsősorban több gyermekáldozatról számoltak be, akik bűnözői vagy munkacélú kizsákmányolás áldozatai lettek.

Conny Rijken jelentéstevő szerint a növekedést „abból a szempontból akár pozitív fejleményként is lehet értékelni, hogy több ember kerül a látókörünkbe, és így több áldozatnak tudunk segítséget nyújtani”. Mint mondta, becslések szerint mintegy ötezer ember lehet az emberkereskedelem áldozata Hollandiában, de ez a szám magasabb is lehet.

A jelentéstevő különösen aggasztónak nevezte a gyermekek számának növekedését a bűnözői kizsákmányolás terén. Ezek a fiatalok gyakran kábítószercsempészetbe vagy bűnszervezetek tevékenységébe kerülnek be

– például a rotterdami kikötőben rejtegetett drogszállítmányok előkeresésére toborozzák őket, vagy bankszámlájukat bocsátják bűnözők rendelkezésére. „Nem tudjuk pontosan, kik ezek a fiatalok, de annyi biztos, hogy érzékenyek az ilyen hálózatok csábító ígéreteire, és gyors pénzszerzésben reménykednek” – mondta Rijken, hozzátéve, hogy az ilyen gyermekek mintegy 80 százaléka holland állampolgár.

A munkaerő-kizsákmányolás áldozatai között egyre több az ukrán menekült.

Ők a háború elől menekülve, bizonytalan helyzetük miatt különösen kiszolgáltatottak. „Súlyos probléma, hogy áldozattá válnak, de az pozitívum, hogy a hatóságok egyre több esetet azonosítanak, így célzott beavatkozások válhatnak lehetővé” – mondta a jelentéstevő.

Rijken aggodalmát fejezte ki a szexuális kizsákmányolás latin-amerikai, főként venezuelai és kolumbiai áldozatai miatt is.

Ezek az emberek gyakran jobb élet reményében hagyják el hazájukat, de emberkereskedők hálójába kerülnek. Hollandiában gyakran hotelekben vagy nyaralóházakban kényszerítik őket prostitúcióra, miközben pár naponta más helyre szállítják őket, így a helyi közösségek és a rendőrség számára szinte láthatatlanok maradnak.

Miközben a bejelentések száma nő, a rendőrségi nyomozások száma csökken: tavaly 142 vizsgálat indult szexuális kizsákmányolás ügyében, míg 2023-ban még 170. Rijken ezt „aggasztó fejleménynek” nevezte, hozzátéve, hogy a rendőrség kapacitáshiánnyal küzd, ami miatt egyes ügyek félbemaradnak.