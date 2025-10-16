ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök
A JetBlue utasszállító repülőgépe.
Nyitókép: Unsplash

Hangokat hallott a JetBlue egyik utasa, megpróbálta kinyitni a gép ajtaját

Infostart

A nő fura hangokat vélt hallani az Airbus A320-as repülőgép hajtóműve felől és pánikba esett.

Az amerikai JetBlue légitársaság egyik járatának utasa megpróbálta kinyitni az Airbus A320-as ajtaját, miután furcsa zajt hallott a fedélzeten – írja az Aviation A2Z cikke nyomán a hvg.hu.

Mivel az eset akkor történt, amikor a gép még a reptéren tartózkodott, így személyi sérülés nem történt.

A nő azt állította, hogy ismeri a pilótát, aki telefonon mondta neki, hogy a furcsa, kutyaugatásra emlékeztető hang hibát jelez, ezért le akart szállni a gépről, azonban az ajtók ekkor már zárva voltak.

Mint kiderült, a hang, amit hallott, az úgynevezett teljesítményátadó egységből (Power Transfer Unit, PTU) származott. A beszámoló szerint ez egy olyan hidraulikus alkatrész, amely az Airbus A320-családba tartozó repülőgépeken található.

Az eszköz arra hivatott, hogy kiegyenlítse a hidraulikus nyomást a rendszerek között, jellemzően a hajtómű indítása, az egy hajtóműves gurulás vagy a leállítás során. A működése tompa, kutyaugatásra emlékeztető hanggal jár együtt, ami teljesen normális, ugyanakkor zavaró lehet azok számára, akik nem ismerik annak forrását.

A beszámolók szerint a nő idegesen járkált fel-alá, és fennhangon mondta az utasoknak, hogy a repülőgép meghibásodott, a személyzettől pedig a jármű leállítását követelte.

Amikor a szárny feletti kijárat felé nyúlt, a személyzet megakadályozta, hogy kinyissa azt. Bár a gép még a földön volt, az ajtóval együtt a vészcsúszda is kinyílt volna, ami miatt azonnal törölni kellett volna a járatot.

A zavarodott nőről videó is felkerült a közösségi médiába:

×