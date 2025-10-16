ARÉNA - PODCASTOK
Diana Loginova orosz ellenzéki utcazenész
Nyitókép: Stoptime / Telegram

A Hattyúk Tava lett az orosz ellenzék egyik kedvence

Infostart

A szentpétervári rendőrség őrizetbe vette azt a 18 éves utcazenészt, aki nyilvános helyen adott elő egy Putyin-ellenes tiltakozó dalt – jelentette a helyi média.

Állítólag a letartóztatott Diana Loginova - aki Naoko művésznéven énekel a Stoptime zenekarban - szervezte azt a koncertet, amelyre több száz fiatal gyűlt össze Szentpétervár belvárosában, a Nyevszkij Proszpekten. A zenészek a Hattyúk Tava Szövetkezet (Кооператив Лебединое озеро) című dalt is előadták, bár azt korábban a hatóságok már betiltották, a szerzőjét, Ivan Alekszejevet pedig külföldi ügynöknek bélyegezték. A dal szövege keményen bírálja az Ukrajna elleni háborút és Vlagyimir Putyin politikáját.

A 2022-ben megjelent szerzemény elítéli a Putyin-féle politikai vezetést, illetve bírálja, hogy az oroszok többsége közönyös maradt a Krím 2014-es elfoglalásával, valamint az Ukrajna elleni invázióval kapcsolatban. A cím az oroszok számára történelmi jelentőségű, mivel a Szovjetunió utolsó éveire utal, amikor a Hattyúk tava című balettet akkor sugározták többször is egymás után a tévében, amikor valamilyen drámai belpolitikai esemény történt. Így azóta,

ha a tévében ezt a balettelőadást mutatják, az oroszok már gyanítják, hogy valami súlyos dologra számíthatnak.

A Kyiv Independent ezzel kapcsolatban arra emlékeztet, hogy 1982-ben Leonyid Brezsnyev, 1984-ben Jurij Andropov és 1985-ben Konsztantyin Csernyenko pártvezérek halálakor is folyamatosan a Hattyúk Tava balettet sugározta az orosz televíziói. Erre utal az ellenzéki dal szövegének az a sora, hogy "balettet akarok nézni". Vagyis egy újabb állami vezető halálára vár az előadó. Ezért döntött úgy a szentpétervári ügyészség, hogy a Hattyúk Tava Szövetkezet a fennálló hatalom erőszakos megdöntésére buzdít. A zeneszám a tiltás ellenére rendkívül népszerű Oroszországban és vírusként terjed az internetes fórumokon. Itt hallgathatja meg a dalt:

A helyi média jelentései szerint a most eljárás alá vont Diana Loginovát két törvénysértéssel is vádolhatják. Az egyik az orosz hadsereg lejáratása, a másik pedig az, hogy engedély nélkül szervezett nyilvános rendezvényt. Ráadásul az utcai koncerten a Stoptime zenekar más, korábban ugyancsak külföldi ügynöknek minősített szerző dalait is előadta.

Úgy tudni, hogy az őrizetbevételt követően a rendőrség kihallgatta az együttes tagjait, majd szabadon engedte őket. A zenekar mindenesetre az interneten arra kérte a rajongóit, hogy ne tegyenek fel videókat a szentpétervári koncertről.

