2025. október 13. hétfő
Képviselők az új összetételű német parlament alakuló ülésén Berlinben 2025. március 25-én. A 21. Bundestag a február 23-i előrehozott parlamenti választások eredményeképp alakul meg.
Nyitókép: Hannibal Hanschke

Német hírszerzési vezető: Németország orosz fenyegetés alatt áll

Infostart / MTI

Németország már jelenleg orosz fenyegetés alatt áll, és nem szabad abban a hamis biztonságérzetben sem ringatnia magát, hogy egy esetleges orosz katonai lépés legkorábban 2029-ben fog bekövetkezni - figyelmeztetett Martin Jäger, a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) vezetője hétfőn Berlinben, a Bundestag nyilvános bizottsági meghallgatásán.

Fogalmazása szerint a béke és a háború közötti határvonalak egyre inkább elmosódnak, Európában pedig már most is legfeljebb "jeges béke" uralkodik, amely bármely pillanatban forró konfliktusba torkollhat. "Fel kell készülnünk a helyzet további romlására is" - jelentette ki a BND vezetője a hírszerző szolgálatok munkáját felügyelő bizottsági meghallgatáson.

Martin Jäger azt mondta: a Kreml a NATO aláásásával, az európai demokráciák destabilizálásával és a társadalmak megfélemlítésével akarja tesztelni a Nyugat határait. "A félelem és merevség miatt megbénult Európát az önfeladásba akarják hajszolni" - fogalmazott a hírszerzési vezető. Moszkva célja, hogy Európa gazdaságát Oroszországtól tegye függővé - tette hozzá.

Boris Pistorius német védelmi miniszter az elmúlt hetekben többször is arra figyelmeztetett, hogy Oroszország akár már 2029-ben katonai csapást mérhet a NATO valamelyik tagállamára.

oroszország

németország

nato

