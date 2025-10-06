Párizsban több ezren követelték a Hamásztól, hogy engedje el a túszait - videó

"A megmozdulást eredetileg a (Hamász palesztin terrorszervezet) 2023. október 7-i (Izrael elleni) támadása második évfordulójának megemlékezésére terveztük, hogy emlékeztessünk arra, hogy még maradtak túszok, és tisztelegjünk az áldozatok emléke előtt" – mondta az AFP hírügynökségnek Jean-David Ichay, a tüntetés egyik szervezője.

Az amerikai béketerv előrelépései után azonban inkább "nyomást gyakorlunk arra, hogy ez a megállapodás létrejöjjön, és valóban maximális nyomás nehezedjen a Hamászra" – tette hozzá, jelezve, hogy 2023. október 7-e óta nem volt még ekkora remény arra, hogy a túszok hazatérhetnek.

BREAKING: Thousands take to the streets of Paris to stand with Israel against Jihadists.



Unlike pro-Palestinian protests, it is completely peaceful and patriotic. pic.twitter.com/0KZC4zai64 — Eyal Yakoby (@EYakoby) October 5, 2025

A "We are waiting for you" (Várunk titeket) feliratú transzparens mögött vonuló tömegben több francia közéleti személyiség megjelent, többi között Yonathan Arfi, a Franciaországi Zsidó Intézmények Képviseleti Tanácsának (CRIF) elnöke és Raphaël Enthoven filozófus.

"Most úgy érezzük, hogy történni fog valami" - mondta Ilay David, a Hamász által augusztusban közzétett videóban nagyon legyengültnek tűnő túsz, Evyatar David testvére újságíróknak.

"Fontos pillanatban vagyunk, és remélem, hogy sikerrel jár" - fogalmazott egy másik túsz, Elkana Bohbot nagynénje, Ruth Amiel. De "amíg nem öleltük át, továbbra is várakozunk és aggódunk" – tette hozzá.

still held captive by Hamas in Gaza since October 7, 2023 attack.

The rally aims also to show support to the families and loved ones. pic.twitter.com/2zwa5GOW4f — LW World News ? (@LW_WorldNews) October 5, 2025

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy az egyeztetések nyomán "nagyon hamar" megtörténhet a Hamász kezében lévő túszok elengedése. A Hamász megerősítette, hogy kész megállapodást kötni a gázai háború befejezéséről, és "azonnali" túsz- és fogolycserét kezdeményez Izraellel, mielőtt közvetett tárgyalások kezdődnének Egyiptomban a hadviselő felek között.

A Hamász fogságában még összesen 48 túsz van, akik közül 20-an vannak életben és 28 holttest kiadása is szerepel a megállapodás-tervezetben. A túszok mindegyikét 2023. október 7-én hurcolták el a Hamász fegyveresei, amikor átfogó terrortámadást intéztek Izrael ellen, aminek során több mint 1000 embert megöltek, és mintegy 250-et elraboltak.