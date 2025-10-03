Csehországban javában folynak a választások

Andrej Babis az ANO listavezetője Észak-Morvaországban. Az ellenzéki politikus szerint a választások sorsát négy régióban - Prága, Észak-Morvaország, Dél-Morvaország és Közép-Csehország - leadott szavazatok fogják eldönteni. "Még nem nyertünk meg semmit, minden nyitott, senki sem tudja előre az eredményt" - mondta Babis újságíróknak.

"A mostani választások azért fontosak, mert eldöntik, hogy Csehország a jövő vagy a múlt felé fordul, marad-e a nyugati orientáció, vagy visszamegy-e országunk Keletre" - mondta Petr Fiala kormányfő, a Spolu (Együtt) hárompárti koalíció elnöke, miután leadta szavazatát a dél-morvaországi Brünnben.

Fiala a Spolu listavezetője Dél-Morvaországban.

Petr Pavel államfő lakhelyén, a nyugat-csehországi Cernoucek településen adta le szavazatát. Úgy vélte, nem lesz egyszerű a kormányalakítás, mert a kormányoldal és az ellenzék között árkok alakultak ki. "Hidakat keresni ezeken az árkokon keresztül, valószínűleg nem lesz nagyon egyszerű. Minthogy nem lesz egyszerű a kormánytöbbség kialakítása a képviselőházban sem" - szögezte le az elnök

A szavazóhelyiségek pénteken este tízig, szombaton pedig reggel nyolctól délután kettőig vannak nyitva. A voksolás első eredményeit szombat estére ígéri a Cseh Statisztikai Hivatal