Megnyílt a föld, eltűnt egy négysávos autóút – hihetetlen képek

A helyi hatóságok szerint az út beomlását egy metróállomás építése okozta - mondta el – közölte Csadcsart Szittipunt, Bangkok kormányzója.

A katasztrófáról készült videókon az látható, amint az út egy szakasza lassan süllyedni kezd, villanyoszlopok dőlnek ki, és vízcsövek törnek el.

Bangkok, 2025. szeptember 24. Beszakadt úttest peremén rekedt jármű Bangkok belvárosában 2025. szeptember 24-én. A balesetnek nincsenek sebesültjei. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Az autók igyekeztek eltávolodni az egyre táguló lyuktól, amely végül teljesen kettészakította a négysávos utat.

A helyi tudósítások szerint mintegy 30 méter széles, 30 méter hosszú és 50 méter mély gödör peremén egy rendőrőrs és egy kórház is áll. A környéket lezárták, az őrsről, a kórházból és több lakóépületből is evakuálták az embereket.

A hatóságok a körzet víz- és áramszolgáltatását is leállították. A kormányzó hangsúlyozta, hogy a károk felszámolásán nagy erőkkel folyik a munka, amit azonban nehezít a monszun miatti heves esőzés.