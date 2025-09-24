ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda
Beszakadt úttest peremén rekedt jármű Bangkok belvárosában 2025. szeptember 24-én. A balesetnek nincsenek sebesültjei.
Nyitókép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Megnyílt a föld, eltűnt egy négysávos autóút – hihetetlen képek

Infostart / MTI

Beszakadt szerdán Bangkokban egy négysávos autóút, és egy hatalmas, 50 méter mély víznyelő keletkezett rajta. A katasztrófa nem okozott személyi sérülést, de megzavarta a forgalmat, és kitelepítéseket is el kellett rendelni a környéken.

A helyi hatóságok szerint az út beomlását egy metróállomás építése okozta - mondta el – közölte Csadcsart Szittipunt, Bangkok kormányzója.

A katasztrófáról készült videókon az látható, amint az út egy szakasza lassan süllyedni kezd, villanyoszlopok dőlnek ki, és vízcsövek törnek el.

Bangkok, 2025. szeptember 24. Beszakadt úttest peremén rekedt jármű Bangkok belvárosában 2025. szeptember 24-én. A balesetnek nincsenek sebesültjei. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit
Bangkok, 2025. szeptember 24. Beszakadt úttest peremén rekedt jármű Bangkok belvárosában 2025. szeptember 24-én. A balesetnek nincsenek sebesültjei. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Az autók igyekeztek eltávolodni az egyre táguló lyuktól, amely végül teljesen kettészakította a négysávos utat.

Bangkok, 2025. szeptember 24. Beszakadt úttest peremén rekedt jármű Bangkok belvárosában 2025. szeptember 24-én. A balesetnek nincsenek sebesültjei. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit
Bangkok, 2025. szeptember 24. Beszakadt úttest peremén rekedt jármű Bangkok belvárosában 2025. szeptember 24-én. A balesetnek nincsenek sebesültjei. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

A helyi tudósítások szerint mintegy 30 méter széles, 30 méter hosszú és 50 méter mély gödör peremén egy rendőrőrs és egy kórház is áll. A környéket lezárták, az őrsről, a kórházból és több lakóépületből is evakuálták az embereket.

Bangkok, 2025. szeptember 24. Beszakadt úttest peremén rekedt jármű Bangkok belvárosában 2025. szeptember 24-én. A balesetnek nincsenek sebesültjei. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit
Bangkok, 2025. szeptember 24. Beszakadt úttest peremén rekedt jármű Bangkok belvárosában 2025. szeptember 24-én. A balesetnek nincsenek sebesültjei. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

A hatóságok a körzet víz- és áramszolgáltatását is leállították. A kormányzó hangsúlyozta, hogy a károk felszámolásán nagy erőkkel folyik a munka, amit azonban nehezít a monszun miatti heves esőzés.

