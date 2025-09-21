ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Kalasnyikov AMB-17 gépkarabély. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Az olasz maffiának küld fegyvereket Vlagyimir Putyin

Infostart

Jelöletlen, vadonatúj Kalasnyikovokat és modern lőszereket is csempésztek orosz fegyvergyárakból Olaszországba a helyi maffiák számára

„Ugyanazokat a fegyvereket, amelyekkel ukránokat is gyilkolnak, az olasz szervezett bűnözés is használja, kihasználva a Putyin-féle árnyékflotta útvonalait, és pörgetve a fekete piacot” – írja a Linkiesta nevű olasz oknyomozó portál cikke alapján a hvg.hu. A legújabb fegyverekről van szó, „egyenesen a futószalagról”.

Állítólag a szállítmányokat szicíliai kikötőkben és Friuli tartomány határátkelőin csempészik be az orosz „árnyéktankereken” olajoshordókban, részben pedig furgonok csempésztereiben

2022 márciusában – napokkal az ukrajnai invázió megindítása után – Cataniában lefoglaltak egy fegyverszállítmányt, amit a Santapaola-Ercolano klánnak szántak.

A catanai titkos raktárakban állítólag az orosz hadseregben is rendszeresített fegyvereket tárolnak, köztük a különleges erők által használt gépkarabélyokat és még mesterlövész puskákat is. Az összes fegyver jelöletlen, így kerülnek ki a fegyvergyárból, ami csakis orosz állami utasításra történhet, hiszen a fegyvereket Tulában, Oroszország legnagyobb, állami tulajdonú fegyvergyárában gyártották.

