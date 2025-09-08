Ukrán hírszerzés: Moszkva jól halad idei célja felé

Az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője szerint Oroszország idén már 280 ezer katonát toborzott szerződéses alapon, és várhatóan teljesíti az éves célkitűzéseit – írja a The Kyiv Independent beszámolója nyomán a Portfolio.

Vadim Szkibitszkij vezérőrnagy szeptember 7-én, Ukrinformnak adott interjújában beszélt erről. Az ukrán hírszerzés augusztusban arról számolt be, hogy a Kreml 2025-ben összesen 343 ezer ember toborzását tűzte ki célul, és a havi toborzási terveket túlteljesíti.

A hírszerzés vezető-helyettesen szerint Oroszország toborzási sikereit a jelentős pénzügyi támogatásnak és a propagandakampányoknak köszönheti. Mint mondta,

Moszkva nagy pénzösszegeket biztosít a szerződéses katonák számára, már az első aláíráskor 2 millió rubelt fizetnek.

Oroszország továbbra is havonta legalább 35 ezer katonát toboroz. Vadim Szkibitszkij szerint a jelek afelé mutatnak, hogy Oroszország az év végéig a teljes toborzási tervét teljesíteni fogja.

A 2022-es, rendkívül népszerűtlen részleges mozgósítás után egy újabb nagyszabású sorozás elkerülése érdekében Moszkva a jövedelmező szerződésekre és kiterjedt toborzási kampányokra helyezte a hangsúlyt, jelentős aláírási bónuszokat és kedvező juttatási csomagot kínálva. Emellett viszont az orosz hadsereg nem válogat: több százezer elítélt toborzásához is folyamodott, valamint krónikus betegségekben, köztük HIV-ben és hepatitiszben szenvedő embereket is besoroz.

Júliusban a Kremlben beterjesztettek egy törvényjavaslatot, ami egész évben lehetővé tenné a sorozást a jelenlegi, évi két időszak helyett.