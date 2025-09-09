Dmitrij Peszkov: az eddigi szankciók is teljesen haszontalanok voltak, az újak sem változtatnak semmin

A Kreml szerint a nyugati szankciók nem befolyásolják érdemben Oroszország álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban, akkor sem, ha az Egyesült Államok és az Európai Unió újabb intézkedések bevezetését fontolgatja – írja a The Kyiv Independent cikke alapján a Portfolio.

A Kreml szóvivője az orosz állami médiának adott nyilatkozatában egyértelműsítette: semmilyen szankció nem fogja arra kényszeríteni Oroszországot, hogy megváltoztassa következetes álláspontját. Dmitrij Peszkov arra reagált így, hogy az Európai Unió éppen a 19. szankciós csomagját készíti elő. Ezúttal az orosz bankokat és az energiaszektort helyezné komoly gazdasági nyomás alá az EU különféle korlátozásokkal. Donald Trump amerikai elnök pedig szintén kilátásba helyezte a szankciók második fázisának elindítását, ráadásul hétfőn pedig Washingtonba érkezett az EU szankciós megbízottja.

Dmitrij Peszkov szerint az eddigi szankciók teljesen haszontalannak bizonyultak az Oroszországra gyakorolt nyomás szempontjából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kijev elleni valaha volt legnagyobb horderejű orosz dróntámadást követően vasárnap arról beszélt, hogy Ukrajna „erős amerikai reakcióra számít”.