2025. szeptember 9. kedd Ádám
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Dmitrij Peszkov: az eddigi szankciók is teljesen haszontalanok voltak, az újak sem változtatnak semmin

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Kreml szóvivője arra reagált, hogy az Európai Unió újabb szankciós csomagjával az orosz bankokat és az energiaszektort célozná meg, valamint Donald Trump is újabb intézkedések bevezetését lengette be.

A Kreml szerint a nyugati szankciók nem befolyásolják érdemben Oroszország álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban, akkor sem, ha az Egyesült Államok és az Európai Unió újabb intézkedések bevezetését fontolgatja – írja a The Kyiv Independent cikke alapján a Portfolio.

A Kreml szóvivője az orosz állami médiának adott nyilatkozatában egyértelműsítette: semmilyen szankció nem fogja arra kényszeríteni Oroszországot, hogy megváltoztassa következetes álláspontját. Dmitrij Peszkov arra reagált így, hogy az Európai Unió éppen a 19. szankciós csomagját készíti elő. Ezúttal az orosz bankokat és az energiaszektort helyezné komoly gazdasági nyomás alá az EU különféle korlátozásokkal. Donald Trump amerikai elnök pedig szintén kilátásba helyezte a szankciók második fázisának elindítását, ráadásul hétfőn pedig Washingtonba érkezett az EU szankciós megbízottja.

Dmitrij Peszkov szerint az eddigi szankciók teljesen haszontalannak bizonyultak az Oroszországra gyakorolt nyomás szempontjából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kijev elleni valaha volt legnagyobb horderejű orosz dróntámadást követően vasárnap arról beszélt, hogy Ukrajna „erős amerikai reakcióra számít”.

Külföld    Dmitrij Peszkov: az eddigi szankciók is teljesen haszontalanok voltak, az újak sem változtatnak semmin

