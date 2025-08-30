Orosz találat érte Ukrajna büszkeségét – videó

A közzétett felvételeken az látható, ahogy az ukrán Neptun indít egy rakétát, majd röviddel utána felrobban mellette egy orosz Iszkander-komplexumból indított rakéta – számolt be a Portfolio.

Bár az R-360-ast nem sikerül telibe találni, a robbanás által szétszórt repeszek jól láthatóan eltalálják a Neptun-indítót, legalább az egyik rakéta kiég rajta, aztán ellepi a füst az indítót.

A roncsok nem láthatók, de a keletkezett tűz, füst alapján valószínűsíthető, hogy a Neptun-indító javíthatatlan károkat szenvedett – olvasható.

The first documented Russian strike on the Ukrainian road-mobile launcher of R-360 Neptune cruise missiles.



Russian Iskander ballistic missile landed several meters from the launcher, causing the ignition of Neptune's starter motor.



The launcher can be seen firing a Neptune… pic.twitter.com/ohJGdhW5Qx — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 28, 2025

Az R-360-as Ukrajna első saját fejlesztésű nagy hatótávolságú rakétarendszere, eredetileg tengerészeti célpontok ellen építették, aztán a háború folyamán csináltak belőle szárazföldi célpontok elleni, nagy hatótávolságú rakétaindítót is.

A Neptun-rendszer legnagyobb háborús sikere eddig az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajójának, a Moszkva rakétás cirkálónak elsüllyesztése volt.

