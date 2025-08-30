ARÉNA
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
Industrial detonator blasting on the construction site in the middle east
Nyitókép: Ghulam Hussain/Getty Images

Orosz találat érte Ukrajna büszkeségét – videó

Infostart

Úgy néz ki, az orosz haderő egyik Iszkander-rendszere megsemmisített egy ukrán Neptun nagy hatótávolságú rakétaindítót – a találatot felvétel is igazolja. Ez az első eset, hogy a háború során igazoltan sikerült csapást mérni egy R-360 Neptun szárazföldi indítóra.

A közzétett felvételeken az látható, ahogy az ukrán Neptun indít egy rakétát, majd röviddel utána felrobban mellette egy orosz Iszkander-komplexumból indított rakéta – számolt be a Portfolio.

Bár az R-360-ast nem sikerül telibe találni, a robbanás által szétszórt repeszek jól láthatóan eltalálják a Neptun-indítót, legalább az egyik rakéta kiég rajta, aztán ellepi a füst az indítót.

A roncsok nem láthatók, de a keletkezett tűz, füst alapján valószínűsíthető, hogy a Neptun-indító javíthatatlan károkat szenvedett – olvasható.

Az R-360-as Ukrajna első saját fejlesztésű nagy hatótávolságú rakétarendszere, eredetileg tengerészeti célpontok ellen építették, aztán a háború folyamán csináltak belőle szárazföldi célpontok elleni, nagy hatótávolságú rakétaindítót is.

A Neptun-rendszer legnagyobb háborús sikere eddig az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajójának, a Moszkva rakétás cirkálónak elsüllyesztése volt.

(Címlapképünk illusztráció.)

