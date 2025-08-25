ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Natalia_Nagovicina

Videón beszél a halálról a magasban rekedt hegymászónő, akit nem lehet megmenteni

Infostart

Kettős halálos dráma a Győzelem-csúcson. A segítője is meghalt, aki egyszer már megmentette az orosz hegymászónő életét.

Két hete van fenn 7400 méter magasan, törött lábbal, mínusz 20 fokos fagyban Natalia Nagovicina orosz hegymászó, akinek nem lehet megmenteni az életét. Most előkerült róla egy videófelvétel, amin korábban a hegymászás kockázatairól és a halálról beszél – írja az Index a Mirror cikke alapján.

Szombaton, 11 nappal az utolsó személyes kapcsolat után a kirgizisztáni hatóságok végleg feladták a nő megmentését. Nagovicina augusztus 12. óta van egyedül a kínai–kirgiz határon lévő Győzelem-csúcson. A lába eltört, a 7439 méter magas csúcson oxigénhiány van, és mínusz 23 fokos a hideg.

Meghalt a segítője a hegyen, de a férjét is így vesztette el

Egy 49 éves olasz hegymászó, Luca Sinigaglia augusztus 12-én még eljutott hozzá, és adott neki hálózsákot, sátrat, ételt, vizet és egy gázfőzőt. Aztán Sinigaglia meghalt a hegyen, oxigénhiány és kihűlés miatt.

Ugyanez a férfi egyszer már megmentette az orosz nő életét: akkor, amikor a férje viszont elhunyt. Nagovicina és férje, Szergej Nagovicin 2021-ben egy másik kirgizisztáni hegyet, a Khan Tegrit mászták meg, amikor lefelé jövet a férj agyvérzést kapott. Felesége sokáig, hosszú napokig nem hagyta ott. Az akkor véletlenül szintén ott járt olasz férfi, Luca Sinigaglia segített rajta – és a hegymászónő végül lejutott élve, de a férje meghalt, és később nem találták meg a testét.

Most, négy évvel később ugyanez az olasz hegymászó véletlenül újra ugyanott járt, ahol ő, és újra megpróbálta megmenteni Natalia életét, de nem sikerült neki – és ez az ő életébe is került.

Nataliát azóta többször is megpróbálták lehozni, de a gyalogos és helikopteres akciók is kudarcot vallottak, mivel az időjárás tovább romlott, és az újabb mentőcsapatok élete is veszélybe került.

Most egy olyan videófelvétel került elő Natalia Nagicináról, ami egy dokumentumfilmben szerepelt férje halála után. Miközben férje esetleges megmentéséről beszélt, azt mondta: „Nem féltem a haláltól. Attól féltem, hogy rokkant leszek, hogy fagyás miatt elveszítem a karjaimat és a lábaimat, és akkor mit csinálok! Ez a legrosszabb büntetés”.

Feladták a megmentését, már nincs életre utaló jel

A kirgiz hatóságok szombaton adták fel a Nagicina megmentésére irányuló kísérleteket. Kedden láttak utoljára mozgást a drónfelvételek alapján a táborhelyén, de csütörtökön már nem volt semmi életre utaló jel. A mentési művelet vezetője szerint már nincs esély a túlélésre: ilyen magasságban, ennyi idő után lehetetlen életben maradni – állapították meg.

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Aggasztó hírek érkeznek Fehéroroszországból. Aljakszandr Lukasenka elnök nyíltan figyelmeztette a lakosságot, hogy készüljenek fel a háborúra, és mozgósítási tervet dolgoznak ki. Erről beszélt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

